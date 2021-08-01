Глава СВР раскритиковал поддерживающих санкции против РФ оппозиционеров

Представители оппозиции России, которые покидают свою страну и переезжают в Соединенные Штаты, где выражают поддержку и делятся предложениями касательно введения антироссийских санкций, — это «предатели своей страны и своего народа». Таким мнением в субботу, 31 июля, поделился директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин.

Он отметил, что ведомство отслеживает деятельность российской оппозиции на американской земле.

«Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами… В семье не без урода», — поделился директор СВУ в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

В то же время Нарышкин указал, что доля таких оппозиционных деятелей составляет подавляющее меньшинство.

Накануне, 30 июля, Сергей Нарышкин сообщил о том, что Москва и Вашингтон продолжают обмениваться сведениями о борьбе с терроризмом — оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, которые касаются глобальной темы борьбы с международной проблемой.