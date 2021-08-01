Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
Русский не только Крым: Харьков оказался в центре скандала
Главная / Политика

Глава СВР раскритиковал поддерживающих санкции против РФ оппозиционеров

01 августа 2021, 01:35  •  18 • Политика
Представители оппозиции России, которые покидают свою страну и переезжают в Соединенные Штаты, где выражают поддержку и делятся предложениями касательно введения антироссийских санкций, — это «предатели своей страны и своего народа». Таким мнением в субботу, 31 июля, поделился директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин.
Он отметил, что ведомство отслеживает деятельность российской оппозиции на американской земле.
«Это предательство. Предательство своей страны, своего народа. Надо всё называть своими именами… В семье не без урода», — поделился директор СВУ в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
В то же время Нарышкин указал, что доля таких оппозиционных деятелей составляет подавляющее меньшинство.
Накануне, 30 июля, Сергей Нарышкин сообщил о том, что Москва и Вашингтон продолжают обмениваться сведениями о борьбе с терроризмом — оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, которые касаются глобальной темы борьбы с международной проблемой.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






18
Источник
Похожие новости
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
31 июля 2021, 08:10
Подождём 15 лет и нападём: Украинский план захвата России оценил Бородай
31 июля 2021, 15:30
Была бы атомная бомба, всем бы грозили, чтобы деньги платили
31 июля 2021, 18:15
Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об угрозе
31 июля 2021, 18:15
Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2021, 18:15
Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об...
31 июля 2021, 18:15
Набиуллина: Инфляция - это налог на бедность. И она в России ещё надолго
31 июля 2021, 21:00
Кто разжигает межнациональную рознь в Крыму? (Платон Беседин)
31 июля 2021, 20:05
Противников вакцинации атаковали газом: Парижане митингуют, полиция лютует
31 июля 2021, 23:45
Американцы призвали изгнать русских из космической гонки после инцидента на МКС
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2021, 02:35
Три слова за две минуты - зал "стоял на ушах": шоу талантов в США теперь не про песни
28 июля 2021, 09:35
Голландцы нашли "ценных свидетелей по делу "Боинга": кот уже убит
27 июля 2021, 06:05
Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает
30 июля 2021, 08:20
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
25 июля 2021, 22:55
"Жутко": Рядом с Осло приземлился гость из космоса
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.