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Глава СВР посоветовал потомкам захватчиков России поучить историю "без прикрас"
23 октября 2021, 19:00 • 71 • Политика
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посоветовал потомкам захватчиков России поучить историю "без прикрас" и сделать для себя выводы. Иностранные государства должны осознать, что все планы по покорению России заранее обречены на провал.
Об этом руководитель СВР заявил, выступая на церемонии награждения победителей конкурса краеведов в Дмитрове. Нарышкин обратил внимание, что дмитровская земля помнит польских интервентов, наполеоновские войска и немецко-фашистских захватчиков. Ни одна из этих сил своей цели достичь так и не смогла.
- указал он.
Отметим, что на проблему незнания или откровенной фальсификации истории на Западе ранее обратил внимание президент России Владимир Путин. Он напомнил, как власти Польши в своё время обвиняли Советский Союз в том, что тот якобы развязал Вторую мировую войну. При этом Варшава предпочла не распространяться о том, что именно она на пару с Германией начала раздел Чехословакии, чем, по мнению Путина, и подожгла фитиль мировой войны.
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