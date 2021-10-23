Глава СВР посоветовал потомкам захватчиков России поучить историю "без прикрас"

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин посоветовал потомкам захватчиков России поучить историю "без прикрас" и сделать для себя выводы. Иностранные государства должны осознать, что все планы по покорению России заранее обречены на провал.

Об этом руководитель СВР заявил, выступая на церемонии награждения победителей конкурса краеведов в Дмитрове. Нарышкин обратил внимание, что дмитровская земля помнит польских интервентов, наполеоновские войска и немецко-фашистских захватчиков. Ни одна из этих сил своей цели достичь так и не смогла.

Помнит ли нынешнее поколение западных политиков, какова была судьба их предков, пытавшихся с оружием вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, причём настоящую историю - историю без прикрас,

- указал он.

Отметим, что на проблему незнания или откровенной фальсификации истории на Западе ранее обратил внимание президент России Владимир Путин. Он напомнил, как власти Польши в своё время обвиняли Советский Союз в том, что тот якобы развязал Вторую мировую войну. При этом Варшава предпочла не распространяться о том, что именно она на пару с Германией начала раздел Чехословакии, чем, по мнению Путина, и подожгла фитиль мировой войны.