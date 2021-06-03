Глава СВР объяснил реакцию России и Белоруссии на гибридную войну

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что граждане обеих стран считают неприемлемой такую политику Запада.

У России и Белоруссии схожие взгляды на действия Запада, который использует против стран элементы гибридной войны. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин. По его словам, жители двух государств считают неприемлемой такую политику.

Он пояснил, что агрессивные действия, которые позволяют иностранные державы предпринимать против Москвы и Минска, уже не подпадают под категорию "недружественных шагов".

"Термин "недружественные шаги" - он очень мягкий", - приводит слова Нарышкина РИА Новости.

По его мнению, данные действия уже следует расценивать как агрессию, нацеленную против суверенитета двух стран. Мириться с таким раскладом ни Россия, ни Белоруссия не будут, уточнил Нарышкин.

3 июня в Витебске состоялась рабочая встреча директора Службы внешней разведки России Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Ивана Тертеля. Руководители спецслужб обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов двух государств.