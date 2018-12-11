|
Глава СВР обсудил с лидером Кубы вопросы безопасности
11 декабря 2018, 20:24 • 77 • В мире
Во время визита глава СВР встретился с кубинским лидером Раулем Кастро и обсудил с кубинскими коллегами вопросы региональной безопасности.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин побывал 10 декабря с визитом в столице Кубы Гаване. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе визита состоялась встреча Нарышкина с руководителями органов безопасности и разведки Кубы. Стороны обсудили вопросы активизации взаимодействия в сфере защиты национальных интересов Российской Федерации и Республики Куба. Кроме того, состоялся обмен мнениями по различным аспектам региональной безопасности.
В ходе визита Сергей Нарышкин встретился с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и Председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
08 декабря 2018, 04:39
|
07 декабря 2018, 12:24
|
07 декабря 2018, 02:39
|
10 декабря 2018, 00:40
|
07 декабря 2018, 15:39
|
05 декабря 2018, 01:54
|
09 декабря 2018, 14:56