Глава СВР обсудил с лидером Кубы вопросы безопасности

Во время визита глава СВР встретился с кубинским лидером Раулем Кастро и обсудил с кубинскими коллегами вопросы региональной безопасности.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин побывал 10 декабря с визитом в столице Кубы Гаване. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита состоялась встреча Нарышкина с руководителями органов безопасности и разведки Кубы. Стороны обсудили вопросы активизации взаимодействия в сфере защиты национальных интересов Российской Федерации и Республики Куба. Кроме того, состоялся обмен мнениями по различным аспектам региональной безопасности.

В ходе визита Сергей Нарышкин встретился с первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и Председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.