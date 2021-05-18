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Глава СВР назвал убогими истории со взломом американских сетей

18 мая 2021, 12:05  •  52 • Политика
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве имеют представление, кто на самом деле совершил кибератаку
Россия не имеет отношения к хакерским атакам на западную инфраструктуру, которые ей пытаются приписать. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, "творчество" недоброжелателей выглядит настолько "нелепо" и "убого", что это даже "неудобно комментировать".
"Они выглядят как плохой детектив",
– пояснил Нарышкин в интервью Би-Би-Си. Он обратил внимание, что никаких доказательств причастности России ко взлому ПО американской компании SolarWinds нет. А вот разведывательные службы США и Великобритании вполне могли это сделать. Они, по информации газеты The Guardian, сотрудничают с ведущими IT-компаниями и внедряют "секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение".
Ранее в США заявили, что хакерскую атаку на госучреждения с использованием софта SolarWinds устроила Россия. Это стало оправданием за новый пакет антироссийских санкций. Но даже американские эксперты отмечали, что обвинения слабоваты. На этом фоне возник сбой в работе трубопроводной компании Colonial Pipeline, и Москву тут же обвинили в кибератаке на американскую топливную инфраструктуру.
Позже президент США Джо Байден допустил, что хакеры не находятся на службе официальных ведомств РФ, но живут в России, и попросил Москву помочь с их поимкой.

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