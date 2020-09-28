Глава СВР назвал единственное решение карабахского конфликта

Эскалацию военного конфликта и ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, прокомментировал глава СВР Сергей Нарышкин. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном вызывает у него сожаление.

В то же время Нарышкин указал на единственный возможный путь выхода из карабахского кризиса. По мнению главы Службы внешней разведки России, разрешить непростую сложившуюся ситуацию можно только языком дипломатии - есть лишь политико-дипломатическое решение.

"К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжёлые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", - цитирует "РИА Новости" слова главы СВР.