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Глава СВР назвал единственное решение карабахского конфликта
28 сентября 2020, 14:45 • 102 • Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин считает, что у карабахского конфликта есть единственное решение - политико-дипломатическое.
Эскалацию военного конфликта и ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, прокомментировал глава СВР Сергей Нарышкин. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном вызывает у него сожаление.
В то же время Нарышкин указал на единственный возможный путь выхода из карабахского кризиса. По мнению главы Службы внешней разведки России, разрешить непростую сложившуюся ситуацию можно только языком дипломатии - есть лишь политико-дипломатическое решение.
"К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжёлые вооружения. Мы видим, что решить этот вопрос можно только на пути применения политико-дипломатических методов, и Россия всегда всячески будет добиваться мира", - цитирует "РИА Новости" слова главы СВР.
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