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Глава Свердловской области подписал закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга

06 апреля 2018, 10:39  •  40 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон, который отменяет прямые выборы главы Екатеринбурга. Соответствующий документ опубликован в пятницу в "Областной газете", где размещаются официальные решения свердловских властей.

Ранее сообщалось, что 3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга.

В опубликованном документе отмечается, что закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. "Применяется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий главы муниципального образования "город Екатеринбург", избранного до дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в документе.

С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Сейчас мэром города является Евгений Ройзман, администрацией руководит Александр Якоб.

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