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Глава STRATCOM: Америка стоит перед точками ядерного невозврата
04 марта 2020, 06:35 • 58 • Аналитика
Достаточно известные в узких "околоядерных" кругах, но неизвестные широкой публике в России и США проблемы США с ядерном оружейным комплексом (ЯОК), то есть неспособность производить новое ядерное оружие и ограничение возможностей по поддержанию и модернизации арсенала, на днях очередной раз добрались до Конгресса США, так сказать, публично.
Стратегический адмирал режет правду-матку
На этот раз правду-матку конгрессменам рубил вновь назначенный взамен ушедшего на повышение (и резко переставшего "рубить" даже осторожный вариант этой самой правды-матки) генерала Хайтена адмирал Чез Ричард. Адмирал Ричард, выступая перед членами подкомитета по стратегическим силам Комитета по вооруженным силам Конгресса (Палаты представителей) по поводу бюджетного запроса МО США в части стратегических сил и ядерной тематики вообще, заявил следующее:
"Если мы прямо сейчас не начнем энергично и умно инвестировать средства в нашу ядерную промышленность, то мы начнем последовательно достигать "точек невозврата" [по ядерной тематике]. Я прогнозирую, что это сначала случится в нашем ядерном оружейном комплексе, затем в системах командования и контроля над ядерными силами, и, наконец, со средствами доставки нашей ядерной триады".
Он также предупредил, что задержки в финансировании ключевых усилий по воссозданию ядерных производственных возможностей хотя бы на минимальном уровне, могут привести к тому, что США
"потребуется восстанавливать, причем почти с нуля, в течение нескольких десятилетий и инфраструктуру, и компетенции, необходимые для ядерной мощи и ядерной энергетики".
Адмирал также добавил, что, когда идет речь о "модернизации" американской ядерной триады, то упускается из виду
"другой вариант развития событий, в котором все будет иначе, и мы этого делать не станем".
Ричард считает, что в этом случае у США не останется почти ничего из того, что сейчас есть, и возможности СЯС упадут до уровня, многократно необходимого для сдерживания. Причем, судя по всему, это даже без учета "новых средств и обстоятельств" (новых российских видов стратегического вооружения из состава "систем оружия 1 марта", как их часто зовут).
"Вся триада вскоре окажется близка к окончанию своих сроков службы. И либо мы будем заменять то, что имеем, либо мы окажемся на пути тотального разоружения, причем перед лицом растущих угроз",
— считает командующий СТРАТКОМ.
Выступая на условиях анонимности для одного из американских военных изданий во время недавнего визита в штаб-квартиру STRATCOM в Омахе, штат Небраска, военные чиновники там определили FY27 через FY35 как “опасную зону”, в которой все ключевые проекты ядерной модернизации будут выходить в онлайн, поскольку их существующие программы наследия начинают сокращаться.
Получение этого периода будет иметь решающее значение, заявили официальные лица, и задержки, технические или из-за проблем с финансированием, могут вызвать цепную реакцию, которая приведет к жесткому выбору того, что может и не может быть модернизировано, чьи сроки службы не могут быть продлены и что пойдет под списание, то есть под нож.
Чего хотят в Пентагоне
Администрация Трампа запросила около 46 млрд. долл. на финансирование ядерных программ в 2021 финансовом году. Это включает в себя 28,9 млрд. долл. для МО США, которое финансирует НИОКР по средствам доставки, а остальная часть финансирования — для Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США, которое занимается обслуживанием, содержанием ядерных боеприпасов и разработкой программ их модернизации.
В 2021—2025 финансовых годах Пентагон планирует потратить на ядерную модернизацию не менее 87 миллиардов долларов. Согласно справке МО США, это включает в себя:
1. 24,9 млрд. долл. на разработку и начало постройки атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа "Коламбиа", с тем, чтобы первая из них вышла на свое первое боевое патрулирование в 2031 г. Раньше, кстати, планировалось ввести первую лодку на несколько лет раньше, но сроки непрерывно сдвигались, а цена — росла.
2. 24 млрд. долл. на инвестиции в систему управления ядерными силами, в частности, в связь и АСБУ (автоматизированная система боевого управления — как раз недавно в России ее в СЯС полностью заменили на новую).
3. 22,6 млрд. долл. на стратегический бомбардировщик нового поколения, но старого вида (выглядящий как чуть измененный и уменьшенный В-2А) B-21 "Рейдер", с датой ввода в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов, а скорее всего, и этот срок немного сдвинется.
4. 13,2 млрд. долл. на новую моноблочную МБР GBSD, которая начнет заменять МБР "Минитмен-3", с датой ввода в эксплуатацию первых систем в 2029 г.
5. 2 млрд. долл. для замены крылатых ракет воздушного базирования AGM-86В (неядерный их вариант в минувшем году окончательно списали) новыми КРВБ, известными как LRSO в районе начала 2030-х годов.
6. 480 млн. долл. на разработку нового боевого блока для БРПЛ "Трайдент-2" новой модификации для ПЛАРБ "Коламбиа", названного W93 (Mk7). Этот заряд подается как новая конструкция, но тут же уточняется, что блок-то новый, а вот конструкция у него базируется на старой. Вообще, изначально он должен был называться IW2 (Interoperable Warhead, "совместимая боеголовка") и быть действительно новой конструкцией, но, похоже, как с заменой IW1 на W87-1, произошло нечто странное. Американцы, уверяющие, что в 30-х годах восстановят свои технологии производства нового ядерного оружия в минимальном объеме, возможно, не очень в этом уверены. Кстати, этот "новый ББ старого дизайна", как его окрестили в СМИ и экспертном сообществе, вызывает большие вопросы на Капитолийском холме, в смысле, нужен ли он вообще, и его судьба совершенно неясна.
7. 187 млн. долл. на адаптацию истребителя F-35 для использования ядерной авиабомбы B61-12, с начальной датой ввода в эксплуатацию в 2024 г.
8. 48 млн. долл. на усовершенствованную сборку хвостового комплекта для этой самой новой бомбы В61-12 и неуказанную сумму на саму программу модернизации, которая в очередной раз "уехала вправо".
9. Неизвестная пока сумма на разработку "новой морской КР с ядерным зарядом", которая пока что является программой, висящей в воздухе: в Капитолии многие и слышать о ней не хотят, да и ракету-то американцы сделать могут, а вот заряды для нее будут неизвестно когда, но очень не скоро.
К чему все это?
С чего бы это новый командующий СТРАТКОМ так разоткровенничался? Самым простым, но только отчасти правильным объяснением будет нчто типа этого: "Да он просто хочет, чтобы Конгресс выделил денег столько, сколько запросили военные". Да, конечно, хочет. Но жути нагоняет он неспроста, и если где и перехлестывает за край, то немного. Проблемы с ЯОК Америки известны тем, кто интересуется вопросом, и нет ничего удивительного в том, что адмирал поставил их на первое место в списке "точек невозврата". Действительно, ядерный арсенал США сокращается, и сокращался зачастую не потому, что какой-то тип боеприпаса стал не нужен, а потому, что мощности для обслуживания и пересборки ограничены и на очереди стоят куда более ценные типы боеприпасов. Так было не раз за последние годы.
И адмирал понимает, что падение численности можно, конечно, засекретить, как это недавно сделали опять в США, но оно от этого не остановится, и темпы могут еще и увеличиться. И можно в итоге оказаться на дне "ядерной ямы", когда производства еще нет, а зарядов нет даже для многих средств доставки, которые имеются, причем для большей их части. Более того, есть сторонники такого сокращения, и в экспертном сообществе, и в верхах, и даже подбирают под свою теорию нужную теоретическую базу из разряда "зарядов у нас мало, но больше нам и не нужно". Но эти изыскания — тема для отдельного материала. Пока же можно сказать, что планы по восстановлению производства уже постепенно "уезжают вправо", и не факт, что этот процесс остановится — ведь так не раз бывало ранее. Что там говорить о несбыточности поставленной крайне невысокой планки, скажем, в 80 плутониевых питов-кювет в год, когда уже раздаются голоса специалистов, что к середине 30-х и на тридцать в год бы выйти было бы неплохо. Так ведь несчастная модернизация В61 старых серий в B61-12 опять сдвигается на 2 года уже, причем объяснение, что все из-за каких-то там некачественных конденсаторов, которым ищут замену (2 года ищут), как-то не выдерживает критики. Кстати, а что за конденсаторы, почему они некачественные? Вы их в Китае купили? В общем, тут у США и правда все сложно.
Сложно сказать, почему проблемы с системами управления СЯС адмирал поставил на второе место — вот уж с электроникой и системами связи как-то не ожидается фатальных проблем у США. Но, видимо, речь об общей устарелости ряда звеньев имеющейся системы управления. Зато понятно, почему в списке есть и средства доставки. Да, несмотря на то, что "Минитмен-3" на службе порядка полувека, но устарелость конструкции МБР позволила (такой технический парадокс) достаточно просто осуществлять замену твердотопливных двигателей в ступенях, что с современными технологиями изготовления ступеней было бы невозможно — требовалась бы замена целиком. Ракета старая, но система наведения и сам боевой блок в ней куда более современные — унаследованы от МХ (хотя и не все ББ на "Минитменах" оттуда сейчас). "Трайдент-2" и вовсе можно считать одной из наиболее выдающихся БРПЛ мира, которая успешно прошла продление сроков эксплуатации и модернизационные работы. Но ни МБР, ни БРПЛ США от этого вечными не становятся, да и даже удачные ракеты являются, несмотря на модернизации, плодами того времени, в котором их создали. То есть морально устаревают. И тут адмирал Ричард прав: если не вкладываться в разработку замены, в один прекрасный и недалекий день выяснится, что операцию по ПСЭ, продлению сроков эксплуатации, как называют это у нас, а у американцев это LEP — Life Extension Program, больше проводить нельзя, а замены все нет. И такой вариант возможен, как и вариант "отката" в далекое прошлое не только по числу зарядов и технологиям их производства и обслуживания, но и по средствам доставки. Так что адмирал краски если и сгустил, то не очень уж сильно.
Деньгами горю можно и не помочь
Но есть еще один момент. Дело в том, что проблемы эти не решатся, если вовремя и в срок финансировать работы, как на этом настаивает Чез Ричард. Деньги — еще не все. Люди и их компетенции — куда важнее. Влей ты хоть триллион, но если не будет толковых кадров, ничего не поможет. Мы сами не раз сталкивались с этой проблемой, выбираясь из безвременья 90-х. Американцы, судя по ряду признаков системного кризиса, например, в авиастроении, сталкиваются с этим тоже, хотя и причины у них совсем иные. А тот же ЯОК находится в куда худшем состоянии. И дело даже не в производстве. Дело в утрате культуры обращения с ядерным оружием. То же NNSA считает для себя незазорным публиковать фотосеты с ядерных арсеналов и предприятий по обслуживанию, где люди грубейшим образом нарушают святая святых — регламент работ. И у нас, и у американцев принципы осуществления важнейших работ с ядерным боеприпасом практически идентичны. Так, при осуществлении операций персонал обязан иметь строго установленную форму одежды и внешний вид, и это не пустая формальность. Персонал обязан работать над любой операцией втроем — один работает, второй начитывает инструкцию первому, третий контролирует каждый шаг (и все трое — друг друга). Так было у американцев, и так — у нас. Но публикуемые фото и видео говорят о том, что этого не происходит сейчас. Регламент изменили? Вряд ли. Некому за порядком проследить? Всем наплевать? Тогда неудивительно, что происходят странные случаи вроде ядерной бомбы В61, несколько лет лежавшей физически поврежденной в арсенале, но успешно "проходившей" все регламентные проверки.
И если так с обслуживанием, то и с людьми на производстве, и в разработке тоже может быть не все в порядке. И чего эти люди на эти запрашиваемые суммы наработают и насоздают, никто не знает. Так что тревогу адмирал Ричард бьет не зря, но не факт, что, добейся он своего, это обязательно поможет.
К тому же хватает и противников этих программ, считающих, например, что можно и дальше ограничиться вечной модернизацией и обслуживанием имеющихся зарядов. Или что нужно отказаться от МБР как от класса и "ноги" ядерной триады, перейдя к ядерной диаде. И их хватает и на Капитолийском холме. И, скажем, случись в США смена власти или потеряй республиканцы контроль над Сенатом, — и многое из того, что утвердили, точно так же будет секвестрировано. Или по иной причине, как в этом году "рекордного" бюджета порезали программы практически во всех видах ВС США.
Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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