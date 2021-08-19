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Глава СПЧ высказался об отказе БДИПЧ ОБСЕ приехать на думские выборы

19 августа 2021, 01:20  •  69 • Политика
Отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) приехать наблюдателями на думские выборы в России можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Никто не препятствовал тому, чтобы они сюда приезжали. Они изображают дело так, будто бы эти выборы будут несправедливыми и фактически нелегитимными. Это и есть вмешательство. До выборов еще было два месяца, а они уже выступили фактически с таким заявлением», — отметил Фадеев.
Он добавил, что самое главное, чтобы у нас в стране избиратели доверяли выборным процедурам. «Но тем не менее заграничный аспект тоже имеет значение», — подчеркнул Валерий Фадеев.
«Хотите — приезжайте, не хотите — нет. Пожалуйста, наблюдайте за выборами и делайте свои выводы. Но есть понятие суверенитета. Никто не будет подстраиваться под БДИПЧ или какие-либо другие иностранные институты», — резюмировал председатель СПЧ.
Также во время беседы Валерий Фадеев высказался об идее сокращения рабочей недели и о введении зарубежных соцсетей в российское правовое поле.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Не хотелось бы введения никаких ограничений»
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