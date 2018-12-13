Глава СПЧ сообщил украинскому омбудсмену о состоянии здоровья Сенцова

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов направил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой письмо, в котором заверил коллегу в удовлетворительном состоянии здоровья осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова.

«По результатам осмотра и обследований ухудшения здоровья и лабораторных показателей не установлено. Состояний, угрожающих жизни пациента, не выявлено», — заявил Федотов.

Он также назвал состояние здоровья Сенцова удовлетворительным.

Ранее на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин обратил внимание на правовой аспект дела осуждённого режиссёра Олега Сенцова.

Сенцов приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.