Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выборы как средство информационной войны
Эта провальная «мягкая сила»
Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины
Китай изнутри. "Управлять народом легко, если тщательно соблюдать ритуал"
Главная / Украина

Глава СПЧ рассказал о контактах с омбудсменом Украины по вопросам содержания заключённых

09 июня 2018, 16:54  •  53 • Украина
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сообщил о регулярных контактах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой по вопросам содержания россиян, заключённых под стражу на Украине.
 
Михаил Федотов РИА Новости
 

«В последние недели у нас наладилась довольно активная переписка. Мы стали регулярно созваниваться, хотя раньше таких контактов практически не существовало. Правда, поводы для диалога вовсе не радостные: аресты, голодовки, тюрьмы», — приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ.

При этом он отметил, что двусторонние посещения заключённых возможны «только с согласия соответствующих государственных органов России и Украины».

«Состоявшийся сегодня телефонный разговор президентов Путина и Порошенко даёт надежду на то, что нашу гуманитарную миссию удастся выполнить. Главное — не опоздать», — добавил Федотов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил состоявшийся между президентами России и Украины телефонный разговор. На сайте украинского лидера сообщалось, что Порошенко в ходе разговора с Путиным подчеркнул важность скорейшего освобождения осуждённых в России граждан Украины.

В конце мая адвокат арестованного в Киеве главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен журналиста на осуждённого в России за подготовку терактов режиссёра Олега Сенцова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

53
Источник
Похожие новости
09 июня 2018, 00:39
«Несвоевременные награды»: в правительстве Украины призвали «Нафтогаз» пересмотреть многомиллионные премии правлению
09 июня 2018, 07:09
«Пусть миротворцы ООН стоят между нашими окопами»: Захарченко — о войне, украинских олигархах и торговле с Европой
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе

08 июня 2018, 21:24
Гройсман прокомментировал отставку министра финансов Украины
08 июня 2018, 21:24
Порошенко считает, что строительство «Северного потока — 2» можно остановить
09 июня 2018, 08:39
Международная федерация журналистов требует от Киева прекратить преследовать репортеров
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 июня 2018, 11:39
На Украине заявили о перехвате российского корабля в Чёрном море
03 июня 2018, 08:24
Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует
07 июня 2018, 22:39
Границы зависимости: почему выступавшая против «Северного потока — 2» Швеция дала разрешение на его строительство
07 июня 2018, 09:39
«Через несколько лет о военных кораблях можно будет забыть»: лишится ли Украина статуса морской державы
08 июня 2018, 08:39
Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
07 июня 2018, 06:40
Россия предала Донбасс или спасла?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.