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Глава СПЧ просит Киев предоставить возможность лично посетить Вышинского в СИЗО
25 мая 2018, 19:24 • 55 • Украина
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к украинской стороне с просьбой о посещении в СИЗО главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом он рассказал RT.
AFP
«Сегодня мы обратились к омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о возможности мне лично или кому-то из членов совета посетить Кирилла Вышинского, находящегося под стражей. Мы бы хотели ознакомиться с условиями его содержания и оценить на месте, какую ещё помощь мы можем оказать в этом деле», — сообщил Федотов.
Ранее СПЧ обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович из-за ситуации с задержанием Вышинского.
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно относиться к ситуациям, подобным аресту украинскими властями российского журналиста Кирилла Вышинского, которому предъявляются обвинения в государственной измене за его журналистскую деятельность.
Апелляционный суд Херсонской области Украины назначил на 29 мая рассмотрение жалобы защиты на арест Вышинского.
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