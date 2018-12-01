Глава СПЧ призвал омбудсмена Рады повлиять на запрет на въезд мужчинам из России

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать пересмотру запрета на въезд на Украину россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

«Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека на Украине для пересмотра этого запрета», — говорится в письме Федотова, направленном украинской коллеге.

По словам главы СПЧ, принятое киевскими властями решение «откровенно нарушает права человека», лишая людей возможности посещать своих родственников, «совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учёбу, на крестины, на поминальные службы».

Ранее Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что отвечать зеркально на это решение нецелесообразно. По её словам, «кульбиты» Киева демонстрируют «полную дисфункцию государственного устройства».