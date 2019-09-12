Глава СПЧ предложил финансировать всех кандидатов на выборах из единого фонда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предлагает создавать общие избирательные фонды для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов на выборах. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами", - сказал он.

По мнению Федотова, нынешняя ситуация, когда каждый кандидат сам формирует фонд для финансирования своей кампании, приводит к неравенству условий для участников выборов и создает коррупционные риски. Глава совета также предложил разрешить кандидатам размещать только равное количество билбордов или использовать плакаты с изображением всех участников.

Кроме того, Федотов выступил за отмену сбора подписей для действующих депутатов, а также глав регионов и мэров.

"Муниципальный депутат, баллотирующийся в региональное заксобрание, не должен, думаю, собирать подписи, поскольку он доверие избирателей уже получил. Равно как и депутаты заксобраний, если они хотят баллотироваться в Госдуму. Они уже "собрали подписи", победив на выборах. Это может быть введено и в сфере исполнительной власти: глава субъекта Федерации, избранный на прямых выборах, мог бы без сбора подписей баллотироваться в президенты, а избранный мэр - в губернаторы", - подчеркнул глава СПЧ.