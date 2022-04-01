Глава СПЧ назвал невозможным скорое возвращение западных соцсетей

В обозримой перспективе возвращение к западным социальным сетям, работа которых была ограничена, невозможно. Такую точку зрения в интервью «Известиям» высказал председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он также сообщил, что львиная доля информация о России и Украине — дезинформация.

«Именно в этом контексте надо рассуждать о возможном возвращении социальных сетей. Полагаю, что в обозримой перспективе сделать это будет невозможно. Надо развивать свое — RuTube и ВКонтакте. Есть нарекания к этим платформам, у нас тоже есть претензии. Но это не значит, что надо отмахнуться от решения имеющихся проблем», — отметил Фадеев.

Он также отметил, что хозяева и коллективы отечественных площадок должны «как можно быстрее предпринять усилия для хорошей работы своих платформ».

По его словам, в основе их работы должно быть право на получение достоверной информации.

Также во время беседы он оценил переговорный процесс России и Украины, а также рассказал о нарушении прав русскоязычных граждан за рубежом.

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«На преодоление русофобии потребуются годы»