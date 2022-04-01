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Глава СПЧ назвал невозможным скорое возвращение западных соцсетей
01 апреля 2022, 06:20 • 61 • Политика
В обозримой перспективе возвращение к западным социальным сетям, работа которых была ограничена, невозможно. Такую точку зрения в интервью «Известиям» высказал председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он также сообщил, что львиная доля информация о России и Украине — дезинформация.
«Именно в этом контексте надо рассуждать о возможном возвращении социальных сетей. Полагаю, что в обозримой перспективе сделать это будет невозможно. Надо развивать свое — RuTube и ВКонтакте. Есть нарекания к этим платформам, у нас тоже есть претензии. Но это не значит, что надо отмахнуться от решения имеющихся проблем», — отметил Фадеев.
Он также отметил, что хозяева и коллективы отечественных площадок должны «как можно быстрее предпринять усилия для хорошей работы своих платформ».
По его словам, в основе их работы должно быть право на получение достоверной информации.
Также во время беседы он оценил переговорный процесс России и Украины, а также рассказал о нарушении прав русскоязычных граждан за рубежом.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:
«На преодоление русофобии потребуются годы»
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