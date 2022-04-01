Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / Политика

Глава СПЧ назвал невозможным скорое возвращение западных соцсетей

01 апреля 2022, 06:20  •  61 • Политика
В обозримой перспективе возвращение к западным социальным сетям, работа которых была ограничена, невозможно. Такую точку зрения в интервью «Известиям» высказал председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он также сообщил, что львиная доля информация о России и Украине — дезинформация.
«Именно в этом контексте надо рассуждать о возможном возвращении социальных сетей. Полагаю, что в обозримой перспективе сделать это будет невозможно. Надо развивать свое — RuTube и ВКонтакте. Есть нарекания к этим платформам, у нас тоже есть претензии. Но это не значит, что надо отмахнуться от решения имеющихся проблем», — отметил Фадеев.
Он также отметил, что хозяева и коллективы отечественных площадок должны «как можно быстрее предпринять усилия для хорошей работы своих платформ».
По его словам, в основе их работы должно быть право на получение достоверной информации.
Также во время беседы он оценил переговорный процесс России и Украины, а также рассказал о нарушении прав русскоязычных граждан за рубежом.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:
«На преодоление русофобии потребуются годы»
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


61
Источник
Похожие новости
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну и болезнь
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленского
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Европе
01 апреля 2022, 00:30
В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной мемов
01 апреля 2022, 04:00
"Не видать Оскара": Зеленского снова заподозрили в видеопостановках
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну ...
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленско...
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Ев...
01 апреля 2022, 00:30
В ОБСЕ заявили о беспристрастности и обвинили во всём Россию: В Сети ответили волной ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
26 марта 2022, 15:00
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
26 марта 2022, 13:15
ВСУ лишили топлива и арсенала: Русским хватило нескольких крылатых ракет
27 марта 2022, 12:00
Польская карта со Львом и Ровно. Русские усмехнулись: "Гиена Европы ничего не получит"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.