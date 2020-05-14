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Глава совдира "Локомотива" об иске к Геркусу: приняли самый мягкий метод

14 мая 2020, 19:55  •  125 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Вильф
Футбольный клуб "Локомотив" выбрали самый мягкий из возможных методов ответа на вопросы об имидже клуба после подачи иска на бывшего генерального директора Илью Геркуса, заявил в интервью РИА Новости глава совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.
На сайте арбитражного суда города Москвы 28 января появилась информация, что "Локомотив" подал иск к Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей.
"Что касается имиджа, опять же, хочется привести понятный, возможно, пример, чтобы никого не обидеть. Допустим, Гена обманул Ваню. Ваня пришел к Гене с просьбой объясниться, требует сатисфакции, ну и в рамках норм общения просит вернуть то, в чем его Гена обманул. Но тут Гена говорит: "Ваня, ты дурак? Это ж наносит огромный ущерб твоему личному имиджу. Как ты смеешь обращаться ко мне с подобными вопросами?" У нас, наверное, разное понимание об имидже. У меня понимание об имидже, что надо быть честным в своих действиях", - сказал Мещеряков.
"Не с точки зрения морально-этической даже, а с точки зрения следования определенно установленным законам, процедурам. И понимать, что это не твои личные деньги, а бюджет, который тебе дали в управление. Наверное, у других могут быть другие представления об имидже. Посмотрим. На мой взгляд, клуб выбрал для себя минимальный, самый мягкий из возможных в рамках законов метод ответа на заданные вопросы. А с точки зрения ответов на эти вопросы, мне опять очень хочется привести известную русскую пословицу про то, у кого, где и что горит", - продолжил он.
По мнению Мещерякова, представления Геркуса о работе в "Локо" были далеки от реальности. "Илья Леонидович приходил в клуб, наверное, имея в голове собственное представление о том, что ему предстоит делать. Но при этом, на мой взгляд, вдруг оказалось, что клуб не отдают тебе и твоим друзьям на откуп. Вдруг для него оказалось, что надо следовать каким-то правилам, что надо отчитываться за свои действия, как минимум перед советом директоров, да и просто надо иногда не врать. Честно скажу, что на мой взгляд это оказалось некоторым откровением для Ильи Леонидовича", - добавил собеседник агентства.
Полностью интервью с Мещеряковым читайте на сайте rsport.ria.ru.

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