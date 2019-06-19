Глава Совбеза Ирана о смелости США: "Они совершают чудеса лишь в голливудских фильмах"

Иран не видит причин для развязывания полномасштабного конфликта из-за инцидента в Оманском заливе. Как пояснил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, вмешательство американцев в ситуацию в регионе лишь создает напряженность.

Он подчеркнул, что на протяжении сорока лет Иран подвергался нападкам, последней из которых стало экономическое противостояние.

"Но мы сильнее в этом году, чем в прошлом. С каждым годом сила прибавляется. На практике США не являются такими, какими себя представляют, и лишь в голливудских фильмах совершают чудеса", - заявил он.

При этом, подчеркнул Шамхани, намерение США отправить военных на Ближний Восток усугубит ситуацию еще больше. Иран же, в свою очередь, проводит политику безопасности региона.

"Политика Ирана заключается в том, чтобы обеспечить безопасность здесь усилиями именно региональных стран. Вмешательство же внерегиональных стран было остановлено", - заявил он в интервью ТАСС.