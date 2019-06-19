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Глава Совбеза Ирана о смелости США: "Они совершают чудеса лишь в голливудских фильмах"
19 июня 2019, 18:54 • 68 • Политика
В Иране не видят причин для развязывания войны в Персидском заливе. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, для полномасштабного конфликта после инцидента с танкерами в Оманском заливе нет причин. При этом, отметил он, вся смелость США в действительности есть только "в голливудских фильмах".
Иран не видит причин для развязывания полномасштабного конфликта из-за инцидента в Оманском заливе. Как пояснил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, вмешательство американцев в ситуацию в регионе лишь создает напряженность.
Он подчеркнул, что на протяжении сорока лет Иран подвергался нападкам, последней из которых стало экономическое противостояние.
При этом, подчеркнул Шамхани, намерение США отправить военных на Ближний Восток усугубит ситуацию еще больше. Иран же, в свою очередь, проводит политику безопасности региона.
"Политика Ирана заключается в том, чтобы обеспечить безопасность здесь усилиями именно региональных стран. Вмешательство же внерегиональных стран было остановлено", - заявил он в интервью ТАСС.
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