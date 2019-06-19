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Глава Совбеза Ирана о смелости США: "Они совершают чудеса лишь в голливудских фильмах"

19 июня 2019, 18:54  •  68 • Политика
В Иране не видят причин для развязывания войны в Персидском заливе. Как заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, для полномасштабного конфликта после инцидента с танкерами в Оманском заливе нет причин. При этом, отметил он, вся смелость США в действительности есть только "в голливудских фильмах".
Иран не видит причин для развязывания полномасштабного конфликта из-за инцидента в Оманском заливе. Как пояснил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, вмешательство американцев в ситуацию в регионе лишь создает напряженность.
Он подчеркнул, что на протяжении сорока лет Иран подвергался нападкам, последней из которых стало экономическое противостояние.
"Но мы сильнее в этом году, чем в прошлом. С каждым годом сила прибавляется. На практике США не являются такими, какими себя представляют, и лишь в голливудских фильмах совершают чудеса", - заявил он.
При этом, подчеркнул Шамхани, намерение США отправить военных на Ближний Восток усугубит ситуацию еще больше. Иран же, в свою очередь, проводит политику безопасности региона.
"Политика Ирана заключается в том, чтобы обеспечить безопасность здесь усилиями именно региональных стран. Вмешательство же внерегиональных стран было остановлено", - заявил он в интервью ТАСС.

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