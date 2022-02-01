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Глава Совбеза Алексей Данилов объявил минские соглашения невыполнимыми, а генштаб ВСУ завершил подготовку к наступлению
01 февраля 2022, 14:00 • 209 • Украина
Собственно, для этого и требовалась Киеву двухнедельная пауза, полученная после переговоров советников глав Нормандской четвёрки – ВСУ нужно было выиграть время, готовясь к атаке Донбасса. На сегодняшний день приготовления закончены, – сообщают из Донецка, – осталось подтянуть «на передок» последние эшелоны с дизтопливом и боеприпасами. На этой неделе в генштабе пройдут совещания с командованием оперативно-тактических групп «Север» и «Восток». В общем, можно прекращать ломать комедию.
Сюжет: Украинский кризис
Сегодня глава СНБО Данилов в интервью Associated Press заявил открытым текстом: Киев не будет выполнять минские договорённости – как будто у кого-то, кроме российских дипломатов, в этом имелись сомнения. Данилов указал, что выполнение условий «Минска-2» для Киева будет означать «разрушение страны», и чревато «нестабильностью и хаосом». Таким образом, Данилов впервые поставил Запад перед фактом: Украина не станет выполнять условия «Минска-2», а интрига здесь в том, как отреагирует Запад – ведь исполнение минских договорённостей закреплено решением Совбеза ООН, а гарантами выступали Берлин и Париж. То есть, выходит, что Киев, поднакопив сил, сделал то, что и собирался сделать изначально – подготовился к войне. А Запад создал для этого благоприятные условия.
Ещё одна интрига – как отреагирует Россия. Вкупе с новостью о завершении подготовки украинским командованием наступательной операции, свёртывание «Минска-2» – недвусмысленный сигнал. Можно, конечно, дождаться, когда запылают окраины Донецка, чтобы нанести ответный удар, принуждая агрессора к миру, но не осмотрительней ли будет начать принуждение к миру уже сейчас, до того, как начнёт литься кровь ни в чём не повинных гражданских? Военные указывают, что для этого не обязательно прибегать к вторжению – достаточно нанести ракетные удары по центрам принятия решений.
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