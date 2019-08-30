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Глава СНБО Украины оценил возможность обмена заключёнными с Россией

30 августа 2019, 09:54  •  82 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. 
 
© РИА Новости
 

Как передаёт «Громадське», Данилюк находится в международном аэропорту Киев, где «собрались журналисты в ожидании обмена».

По словам Данилюка, украинские власти будут комментировать данную тему, когда обмен состоится. По его словам, это очень важный вопрос. 

Также он ответил на уточняющий вопрос, состоится ли 30 августа обмен пленными.

«Надеемся», — заявил Данилюк.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.

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