|
Глава СНБО Украины оценил влияние Коломойского на Зеленского
03 июля 2019, 14:09 • 54 • Украина
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк высказал своё мнение по поводу возможного влияния украинского бизнесмена Игоря Коломойского на лидера страны Владимира Зеленского.
© РИА Новости
Как сказал Данилюк в интервью «Украинской правде», он не видит каких-либо фактов, подтверждающих подобное.
«Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу», — отметил он.
Данилюк добавил, что верит в то, что бывший адвокат Коломойского, ставший главой администрации президента Украины, Андрей Богдан проводит самостоятельную политику и тоже не находится под влиянием бизнесмена.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление.
В мае Коломойский рассказал, что «в душе» все олигархи страны поддерживали на президентских выборах Владимира Зеленского.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2019, 12:54
|
26 июня 2019, 18:09
|
02 июля 2019, 02:39
|
29 июня 2019, 22:39
|
02 июля 2019, 18:54
|
02 июля 2019, 09:09
|
27 июня 2019, 02:24