Глава СНБО Украины оценил влияние Коломойского на Зеленского

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк высказал своё мнение по поводу возможного влияния украинского бизнесмена Игоря Коломойского на лидера страны Владимира Зеленского.

Как сказал Данилюк в интервью «Украинской правде», он не видит каких-либо фактов, подтверждающих подобное.

«Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу», — отметил он.

Данилюк добавил, что верит в то, что бывший адвокат Коломойского, ставший главой администрации президента Украины, Андрей Богдан проводит самостоятельную политику и тоже не находится под влиянием бизнесмена.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что избранный президент Украины Зеленский мог попасть под внешнее управление.

В мае Коломойский рассказал, что «в душе» все олигархи страны поддерживали на президентских выборах Владимира Зеленского.