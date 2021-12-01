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Глава СНБО Украины бросил свою мать в обстреливаемом Луганске

01 декабря 2021, 17:40  •  184 • Политика
Глава СНБО Украины Алексей Данилов бросил свою мать в обстреливаемом украинскими войсками Луганске. По словам женщины, её сын даже не вспоминает о ней.
Мать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилова нашёл оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.
Так, 89-летняя женщина по-прежнему живёт в Луганске, хотя сам Данилов ранее неоднократно заявлял, что вывез мать на подконтрольную Киеву территорию.
Я привыкла не жаловаться. Я живу здесь одна, никого тут у меня нет. Я никому не нужна. Я не буду им мешать. У них свои семьи,
- рассказала Александра Ивановна о своих сыновьях.
Как сообщает портал "Народные новости", Шарий дал пенсионерке 8 тысяч рублей. Как оказалось, эти деньги были совсем не лишние.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник в свою очередь напомнил, что Алексей Данилов далеко не бедный человек. Он является долларовым миллионером. И при этом его собственная мать живёт в бедности, радуясь 8 тысячам рублей.
Добавим также, что ранее возглавляемый Даниловым СНБО ввёл санкции против Шария, его жены и его тёщи.

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