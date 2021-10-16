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Глава СНБО рассказал о «совершенно секретном» плане обороны Украины

16 октября 2021, 09:05  •  56 • Украина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставили план обороны Украины, который является совершенно секретным документом и рассчитан на применение в случае военных действий.

По словам секретаря Совета по национальной безопасности и обороне Алексея Данилова, документ касается как органов центральной власти, так и всех органов местной власти. При этом документ почему-то только в единственном экземпляре.

В книге братьев Стругацких упоминается настолько секретный документ, что его перед прочтением необходимо сжечь. Увы, Данилов не рассказал, как выглядит гриф на плане, предоставленном Зеленскому. Но по его словам, документ готовили специалисты целых два года.

«Впервые за 30 лет он появился. Над планом работали два года по заданию президента Украины. Он является очень обоснованным документом. Он был в единственном экземпляре на столе президента. Он является полностью секретным и над ним работали специалисты», — рассказал секретарь СНБО.

По его словам, этот документ должен определить взаимодействие всех органов власти.

«Это все будет работать вместе. Президент поручил провести большие учения, но (план задействуют) во время, когда у нас будет военная ситуация. Там и кибербезопасность. Но документ совершенно секретный. Два года работали профессиональные люди над этим документом», — рассказал Данилов.

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