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Глава СНБО обвинил Германию и Францию в «российской оккупации» Украины и Грузии
07 июля 2021, 02:55 • 44 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за оккупацию Россией части территорий Грузии и Украины из-за блокирования в 2008 году в Бухаресте предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.
«Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция.
Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на „Мистрали” от России.
Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — заявил Данилов в интервью украинскому изданию Forbes.
Он добавил, что «Россия напала на Грузию и Украину после того, как Франция и Германия в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам План действий по членству в НАТО».
«Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю», — отметил Данилов.
В то же время, по словам секретаря СНБО, «в последнее время Германия изменила свой тон».
«Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России», — сказал Данилов.
Украинские политики всё наглее озвучивают свои претензии и требования к Европе, в частности к Германии.
Напомним, что накануне министр иностранных дел Украины заявил, что Киев намерен добиться от Берлина поставок оружия.
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