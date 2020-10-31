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Глава СНБО нашёл «руку Кремля» в скандальном решении Конституционного суда Украины
31 октября 2020, 15:45 • 99 • Украина
Глава СНБО Алексей Данилов нашёл «руку Кремля» в скандальном решении Конституционного суда Украины (КСУ) о том, что уголовное преследование за недостоверное декларирование доходов является неконституционным.
По его словам, к этому решению судей КСУ якобы причастна Москва.
Данилов отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.
«Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности… Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор — у меня почти нет сомнений», — заявил Данилов в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на одном из украинских телеканалов.
Данилов выразил уверенность, что скоро «всё станет на свои места», и будет понятно, кто конкретно стоял за этим решением.
Добавим, что 29 октября на экстренном заседании СНБО Данилов заявлял, что за решением КСУ стоят внешние силы, однако, не уточнял, какие именно.
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