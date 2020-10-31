Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Моз...
Главная / Украина

Глава СНБО нашёл «руку Кремля» в скандальном решении Конституционного суда Украины

31 октября 2020, 15:45  •  99 • Украина

Глава СНБО Алексей Данилов нашёл «руку Кремля» в скандальном решении Конституционного суда Украины (КСУ) о том, что уголовное преследование за недостоверное декларирование доходов является неконституционным.

По его словам, к этому решению судей КСУ якобы причастна Москва.

Данилов отметил, что судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

«Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности… Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор — у меня почти нет сомнений», — заявил Данилов в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на одном из украинских телеканалов.

Данилов выразил уверенность, что скоро «всё станет на свои места», и будет понятно, кто конкретно стоял за этим решением.

Добавим, что 29 октября на экстренном заседании СНБО Данилов заявлял, что за решением КСУ стоят внешние силы, однако, не уточнял, какие именно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 23:25
Появление американских F-16 на Украине практически неизбежно
30 октября 2020, 17:45
Экс-депутат Рады назвал Зеленского «последним президентом Украины»
29 октября 2020, 21:35
В Бабьем Яру Киева разгромили памятник украинским националистам
30 октября 2020, 16:50
Зеленский не желает отдавать Ахметову Донбасс
30 октября 2020, 16:50
В Запорожье начали сборку автомобилей Renault, узлы для которых везут из России
30 октября 2020, 20:30
Украинские ученые выдвигают территориальные претензии Польше и России
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 октября 2020, 02:00
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 се...
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турци...
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в М...
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
31 октября 2020, 03:50
Жириновский назвал имя будущего президента США: Для России он "подарком" не...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обвинения
27 октября 2020, 04:30
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Тихановской
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.