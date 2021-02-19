Глава СНБО дал отмашку: ВСУ могут открывать огонь в Донбассе

ВСУ могут открывать огонь на линии разграничения в Донбассе. Глава СНБО дал отмашку военным после заседания ведомства.

Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовики в Донбассе могут открывать огонь по позициям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Telegram-канал "Репортёр Руденко".

Скриншот: Telegram/Репортёр Руденко

Данилов добавил, что заседание СНБО было проведено в связи с участившимися случаями нарушения перемирия. В ходе мероприятия были заслушаны доклады главкома ВСУ Руслана Хомчака и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Отметим, что в тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил перед депутатами Верховной рады в рамках правительственного часа. Отвечая на вопрос народных избранников о соблюдении перемирия в Донбассе, он заявил, что ВСУ разрешено открывать "ответный огонь". За это украинских силовиков никто не штрафует, пишет портал УНИАН.

При этом Шмыгаль не стал пояснять, как именно Киев будет устанавливать, в каких случаях украинский обстрел был "ответным", а в каких - нет.