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Глава СНБО дал отмашку: ВСУ могут открывать огонь в Донбассе

19 февраля 2021, 20:35  •  274 • Политика
ВСУ могут открывать огонь на линии разграничения в Донбассе. Глава СНБО дал отмашку военным после заседания ведомства.
Руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские силовики в Донбассе могут открывать огонь по позициям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Telegram-канал "Репортёр Руденко".
Скриншот: Telegram/Репортёр Руденко
Данилов добавил, что заседание СНБО было проведено в связи с участившимися случаями нарушения перемирия. В ходе мероприятия были заслушаны доклады главкома ВСУ Руслана Хомчака и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.
Отметим, что в тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил перед депутатами Верховной рады в рамках правительственного часа. Отвечая на вопрос народных избранников о соблюдении перемирия в Донбассе, он заявил, что ВСУ разрешено открывать "ответный огонь". За это украинских силовиков никто не штрафует, пишет портал УНИАН.
При этом Шмыгаль не стал пояснять, как именно Киев будет устанавливать, в каких случаях украинский обстрел был "ответным", а в каких - нет.

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