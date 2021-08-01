Глава Службы внешней разведки - об отравлении Навального: "Часть правды знаем"

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что им известны ряд моментов истории отравления Алексея Навального.

В Службе внешней разведки сообщили, что им известны ряд деталей истории отравления оппозиционера. Глава СВР указал, что сейчас известно не всё, но часть правды и "некие косвенные свидетельства правды" имеются.

Сергей Нарышкин пояснил: ещё за год до случившегося инцидента разведчики узнали о замыслах наших иностранных партнёров. Как указал директор СВР, за рубежом намеревались подстегнуть протестное движение в России, "которое практически увяло". Для этого не придумали ничего лучше, как найти "сакральную жертву".

При этом, по плану организаторов, "сакральная жертва" должна была быть одним из лидеров протестного движения.

"Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - заявил Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live.

Он также допустил, что отравляющих веществ в организме Навального, когда он был в России, не было найдено. Не исключено, предположил глава СВР, что их добавили в биоматериалы оппозиционера уже за границей.

"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того как он сел на борт самолёта. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение - о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - указал Нарышкин.