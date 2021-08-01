Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
В Киеве паника: «Газпром» начинает демонтаж ведущего на Украину газопровода
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобра...
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановск...
Главная / Политика

Глава Службы внешней разведки - об отравлении Навального: "Часть правды знаем"

01 августа 2021, 16:15  •  231 • Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что им известны ряд моментов истории отравления Алексея Навального.
В Службе внешней разведки сообщили, что им известны ряд деталей истории отравления оппозиционера. Глава СВР указал, что сейчас известно не всё, но часть правды и "некие косвенные свидетельства правды" имеются.
Сергей Нарышкин пояснил: ещё за год до случившегося инцидента разведчики узнали о замыслах наших иностранных партнёров. Как указал директор СВР, за рубежом намеревались подстегнуть протестное движение в России, "которое практически увяло". Для этого не придумали ничего лучше, как найти "сакральную жертву".
При этом, по плану организаторов, "сакральная жертва" должна была быть одним из лидеров протестного движения.
"Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно", - заявил Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live.
Он также допустил, что отравляющих веществ в организме Навального, когда он был в России, не было найдено. Не исключено, предположил глава СВР, что их добавили в биоматериалы оппозиционера уже за границей.
"Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того как он сел на борт самолёта. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение - о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - указал Нарышкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






231
Источник
Похожие новости
01 августа 2021, 01:35
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
01 августа 2021, 03:25
"Это же надо так выкрутить!": Американец показал русским пример правильного спорта
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
01 августа 2021, 05:15
Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"
01 августа 2021, 05:15
В лесных пожарах Турции обнаружили уязвимость для России
01 августа 2021, 01:35
Нарышкин подобрал точное слово к предлагающим наказать Россию русским: "Всё своими именами"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
25 июля 2021, 17:25
"А зачем нам быть в составе России?" Депутат публично говорил о госперевороте
25 июля 2021, 21:05
Украинский план возвращения Крыма разваливается. Подвели США
31 июля 2021, 15:30
Депутат оскорбил православный храм. Народ отреагировал мгновенно
30 июля 2021, 23:00
Названа глупейшая ошибка Байдена на встрече с Тихановской: Навредил и себе, и США
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
27 июля 2021, 06:05
Русский язык хотят вернуть на украинское ТВ. Мова отпугивает
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.