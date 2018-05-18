Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв назвал арест Вышинского нарушением всех возможных норм
Путин и Меркель провели встречу в Сочи. Пресс-конференция. Прямая онлайн-трансля...
Представляя Путину новых министров, Медведев так волновался, что перепутал отчес...
Свобода слова по-украински
Главная / Политика

Глава Северной Осетии поблагодарил экс-министра Кузнецова за помощь республике

18 мая 2018, 16:39  •  31 • Политика

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил Льва Кузнецова, который покинул пост главы министерства по делам Северного Кавказа, за помощь, оказанную республике.

"Я хочу, во-первых, выразить благодарность Льву Владимировичу Кузнецову за ту большую помощь, которую он оказал нашей республике. Уверен, что его опыт и знания будут востребованы и в дальнейшем, и смогут еще послужить на благо России", - сказал Битаров ТАСС.

Сергею Чеботареву, занявшему пост руководителя Минкавказа, Битаров пожелал плодотворной работы на благо Северного Кавказа и России.

"Сергея Викторовича Чеботарева хочу поздравить с назначением на новую должность. Желаю новому руководителю плодотворной работы на благо Северного Кавказа и всей России и всяческих успехов в новом качестве", - отметил Битаров.

По данным из открытых источников, Сергей Чеботарев был заместителем начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Лев Кузнецов возглавлял Минкавзказ с 12 мая 2014 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

31
Источник
Похожие новости
16 мая 2018, 22:24
Лавров обсудил с главой МИД Монголии подготовку к трехсторонней встрече лидеров в Китае
16 мая 2018, 15:54
Госдума может 17 мая освободить Голикову от должности главы Счетной палаты
16 мая 2018, 22:24
Володин 17 мая может объявить о доработке проекта об ответственности за исполнение санкций

17 мая 2018, 14:39
Матвиенко предложила чиновникам перенести отпуск, чтобы выполнить задачи по майскому указу
18 мая 2018, 10:09
Путин обсудит с Меркель в Сочи ситуацию в Сирии, на Украине и сделку по Ирану
18 мая 2018, 00:24
Путин считает, что Москва и Дамаск могут начать действия по восстановлению экономики Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
15 мая 2018, 06:09
«Морской щит-2018». Американцы не полезли в черноморскую западню
14 мая 2018, 10:39
Янки долетели уже до Харькова: полёт нормальный!
13 мая 2018, 08:40
Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию
17 мая 2018, 23:09
«Местные жители разобрали ботинки убитых бойцов»
13 мая 2018, 15:09
Ахтунг! Зеппельт!
13 мая 2018, 08:40
Как предать собственный народ и плюнуть на его историю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.