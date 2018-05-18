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Глава Северной Осетии поблагодарил экс-министра Кузнецова за помощь республике
18 мая 2018, 16:39 • 31 • Политика
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил Льва Кузнецова, который покинул пост главы министерства по делам Северного Кавказа, за помощь, оказанную республике.
"Я хочу, во-первых, выразить благодарность Льву Владимировичу Кузнецову за ту большую помощь, которую он оказал нашей республике. Уверен, что его опыт и знания будут востребованы и в дальнейшем, и смогут еще послужить на благо России", - сказал Битаров ТАСС.
Сергею Чеботареву, занявшему пост руководителя Минкавказа, Битаров пожелал плодотворной работы на благо Северного Кавказа и России.
"Сергея Викторовича Чеботарева хочу поздравить с назначением на новую должность. Желаю новому руководителю плодотворной работы на благо Северного Кавказа и всей России и всяческих успехов в новом качестве", - отметил Битаров.
По данным из открытых источников, Сергей Чеботарев был заместителем начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Лев Кузнецов возглавлял Минкавзказ с 12 мая 2014 года.
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