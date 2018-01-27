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Глава Севастополя послал Трампу "санкционный" привет
27 января 2018, 04:09 • 159 • Политика
В Крыму с юмором отнеслись к новым санкциям США.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, попавший под новый пакет санкций США, воспользовался случаем, чтобы передать привет президенту США Дональду Трампу. Свой ироничный ответ руководитель опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram.
С изрядной долей юмора Овсянников написал, что с удивлением узнал об очередных санкциях в свой адрес. В этой связи он решил передать "горячий привет" главе Белого дома от себя и всех севастопольцев.
В дополнение к своему "привету" губернатор Севастополя опубликовал фотографию знаменитого "Красного тарана". Речь идет о подвиге моряков Севастополя, которые в 1988 году на одном сторожевом корабле заставили американский ракетный крейсер и эсминец покинуть территориальные воды СССР.
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