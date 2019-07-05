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Глава Сената Румынии требует ускорить объединение с Молдовой, с «братьями из-за Прута»

05 июля 2019, 15:09  •  72 • Украина
Председатель Сената Румынии Келин Попеску Тэричану обвинил президента страны Клауса Йоханниса в невыполнении предвыборного обещания о заключении по вопросу о Молдове «Снаговского пакта».
Это был бы уже второй «Снаговский пакт». Первый был подписан в 1995 г. ведущими румынскими партиями по итогам встречи на берегу озера Снагов. Партии согласились тогда, несмотря на существовавшие между ними политические разногласия, вести Румынию в Евросоюз и НАТО.
В ходе предвыборной кампании Йоханнис говорил о том, что будущий президент Румынии должен подписать такой же «Снаговский пакт» для Молдовы. «Но, кажется, наоборот, он [Йоханнис] совсем забыл о Молдове», - заявил Тэричану. Молдавия интересует Йоханниса только с точки зрения получения голосов избирателей с двойным гражданством, уверен председатель румынского сената.
«Господина Йоханниса не интересует ни настоящее, ни будущее Молдовы. Он не ездит туда с визитами, не подаёт сигналов, что его интересует объединение или вступление Молдовы в ЕС… Вопрос не в том, почему президент не пошёл на второй «Снаговский пакт», посвящённый проблемам взаимоотношений с братьями из-за Прута. Вопрос, собирался ли он вообще когда-нибудь это сделать», - говорит Тэричану.
Тэричану принадлежит к политическому лагерю «великорумынистов». Он неоднократно обрушивался с гневными речами на Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 года («пакт Молотова – Риббентропа»), по которому в состав Советской Украины и Советской Белоруссии вернулись их земли, захваченные ранее Польшей, а Румынии пришлось вернуть в состав СССР захваченную Молдавию.
Тэричану называет это «территориальной ампутацией» и выступает за поглощение Молдовы и ликвидацию молдавского суверенитета, то есть за возвращение к границам Румынии до 1940 г.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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