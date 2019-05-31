|
Глава Счетной палаты Украины попался с поличным: Чиновник пытался спрятать дорогие часы, но оплошал
31 мая 2019, 00:24 • 48 • Политика
Глава Счетной палаты Украины надел в Раду дорогие часы и попытался их спрятать, но сделал только хуже. Видео с "метаниями" чиновника опубликовали в интернете.
Руководитель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан явился на заседание Верховной Рады в дорогих наручных часах. Оказавшись под пристальным вниманием, чиновник попытался спрятать дорогой аксессуар, но тем самым привлёк к часам ещё больше внимания.
Инцидент произошёл в среду, 29 мая. В этот день глава Счетной палаты Украины представлял парламенту отчёт о работе своего ведомства за 2018 год. Манипуляции с часами попали в объектив видеокамеры и были опубликованы в интернете.
На записи видно, как глава Счетной палаты Украины прячет руки с дорогими часами под стол, а потом и вовсе снимает их и просит сидящую рядом женщину убрать хронометр себе в сумочку. Позже чиновник просит часы обратно и снова надевает их на запястье левой руки.
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что попавшие в объектив часы стоят внушительных денег. Тем не менее марка часов и их точная стоимость не называются.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
48
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 07:24
|
24 мая 2019, 09:09
|
28 мая 2019, 04:09
|
25 мая 2019, 17:39
|
28 мая 2019, 20:24
|
24 мая 2019, 09:09
|
26 мая 2019, 17:54