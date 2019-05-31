Глава Счетной палаты Украины попался с поличным: Чиновник пытался спрятать дорогие часы, но оплошал

Руководитель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан явился на заседание Верховной Рады в дорогих наручных часах. Оказавшись под пристальным вниманием, чиновник попытался спрятать дорогой аксессуар, но тем самым привлёк к часам ещё больше внимания.

Инцидент произошёл в среду, 29 мая. В этот день глава Счетной палаты Украины представлял парламенту отчёт о работе своего ведомства за 2018 год. Манипуляции с часами попали в объектив видеокамеры и были опубликованы в интернете.

На записи видно, как глава Счетной палаты Украины прячет руки с дорогими часами под стол, а потом и вовсе снимает их и просит сидящую рядом женщину убрать хронометр себе в сумочку. Позже чиновник просит часы обратно и снова надевает их на запястье левой руки.

Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что попавшие в объектив часы стоят внушительных денег. Тем не менее марка часов и их точная стоимость не называются.