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Глава СБУ считает необходимым обменять Вышинского на Сенцова
24 мая 2018, 14:09 • 67 • Украина
Арестованного на Украине руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского необходимо обменять на отбывающего срок в российской тюрьме украинского режиссёра Олега Сенцова, заявил глава СБУ Василий Грицак.
Олег Сенцов Reuters
«Считаю, обязательно надо обменять», — сказал он РИА Новости.
Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил в беседе с RT, что защита допускает обмен Вышинского на Сенцова.
Комментируя возможность такого обмена, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы не обсуждаются публично.
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