Глава СБУ пожаловался на российских хакеров: Атакуют Украину почти каждый день

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что Украина подвергается хакерским атакам практически ежедневно.При этом, по его словам, подавляющее большинство киберугроз поступает со стороны Российской Федерации.Об этом Баканов заявил на совещании с представителями министерств и ведомств.«Она (РФ - ред.) направляет огромные силы на борьбу с Украиной — особенно в сфере информационной и кибербезопасности», — говорит глава СБУ.Целью атак в том числе становятся органы власти Украины, и этот несанкционированный доступ к информационным системам органов власти со стороны «агрессора» наносит существенный вред национальной безопасности, заявил Баканов.СБУ вычислила, что более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти происходит со стороны России.«Реальные масштабы проникновения на информресурсы органов власти впечатляют — атаки происходят почти каждый день»,— заявил глава СБУ.«Это сигнал для всех нас — нужно выводить противодействие кибератакам на новый уровень», — добавил Баканов.При этом он посетовал, что на Украине системно вопросами кибербезопасности годами никто не занимался.В этой связи Баканов считает необходимым «изменить этот подход». Глава СБУ также отметил, что анализ, проведенный Службой показывает, что действовать следует «немедленно и системно».Прогнозируется также, что в наступающем 2021 году главными объектами, на которые будут целиться хакеры, останутся системы электронного документооборота, электронная почта и другие инструменты дистанционной работы и корпоративных сетей. Кроме того, в зоне интересов хакеров могут попасть объекты критической инфраструктуры и стратегические предприятия.