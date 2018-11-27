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Глава СБУ подтвердил, что на борту украинских кораблей возле Керченского пролива были его сотрудники

27 ноября 2018, 13:24  •  243 • В России

Три украинских судна, которые, играя в минувшие выходные в морской бой и нарушая общепринятые правила приличия, пытались прорваться из Черного моря в Азовское, несли на борту «смертельное оружие». Оружием этим были украинские контрразведчики. Наличие на борту своих посудин джеймсов бондов киевского разлива пытался отрицать командующий могучими военно-морскими силами страны сала и галушек Игорь Воронченко. 54-летний выпускник Ташкентского танкового училища (рация — на танке!), блюдя честь самостийных морских драконов, иронично заявил, что русские могут ляпнуть что угодно, в том числе и то, что «мы прилетели с неба на космическом корабле».

Адмирала, который сменил заедающую танковую башню на шаткий капитанский мостик, поправил дипломированный педагог-историк, генерал армии Украины и глава СБУ Василий Грицак. 51-летний выпускник Луцкого пединститута признал, что два воина света из военной контрразведки СБУ несли нелегкую службу на катерах, которые хотели, но не смогли пройти под Керченским мостом, чтобы сеять разумное, доброе, вечное на мелководных азовских просторах. Грицак изъяснялся высоким штилем: «Украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы».

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Генерал-историк, поправив адмирала-танкиста, пытался как-то приподнять жовто-блактиное знамя «борьбы с агрессором», но вышло неловко — с треском мундира, который рвется под мышками и на животе. Отрицать то, что рейд трех плавсредств был плохо срежиссированной провокаций, подготовленной в Киеве — сложно. Офицеры и матросы, бывшие на борту, без всякого внешнего воздействия уже признали это.

В общем, тщательней надо, господа генералы-адмиралы печальной карьеры...

Задержанные украинские суда.

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