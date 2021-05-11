Глава СБУ подсчитал «российских разведчиков, работающих по Украине»

Глава СБУ Иван Баканов подсчитал число сотрудников спецслужб РФ, которые «работают по Украине».«Только по Украине с территории России работают около 7 тысяч сотрудников», — заявил Баканов 11 мая, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.Он уточнил, что имеет в виду не «полевых агентов», а «офисных сотрудников».По словам главы СБУ, российские спецслужбы привлекают широкий спектр лиц и организаций: «Если раньше они делали акцент на высокопоставленных лицах, то теперь ищут агентов везде, изменили подходы к вербовке».Баканов также отчитался перед участниками форума, что в 2020 году СБУ предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке; вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельности и посягательство на государственную целостность Украины; прекращена деятельность 5 агентурных сетей и задержаны 12 «агентов российских спецслужб».Форум, напомним, приурочен к 30-летию «незалежности» страны.