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Глава СБУ подсчитал «российских разведчиков, работающих по Украине»

11 мая 2021, 20:35  •  151 • Украина

Глава СБУ Иван Баканов подсчитал число сотрудников спецслужб РФ, которые «работают по Украине».

«Только по Украине с территории России работают около 7 тысяч сотрудников», — заявил Баканов 11 мая, выступая на форуме «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

Он уточнил, что имеет в виду не «полевых агентов», а «офисных сотрудников».

По словам главы СБУ, российские спецслужбы привлекают широкий спектр лиц и организаций: «Если раньше они делали акцент на высокопоставленных лицах, то теперь ищут агентов везде, изменили подходы к вербовке».

Баканов также отчитался перед участниками форума, что в 2020 году СБУ предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке; вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельности и посягательство на государственную целостность Украины; прекращена деятельность 5 агентурных сетей и задержаны 12 «агентов российских спецслужб».

Форум, напомним, приурочен к 30-летию «незалежности» страны.

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