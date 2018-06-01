Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу защиты главы Крыма
Спецслужбы не владели информацией: США сняли санкции с подозреваемого в связях с...
«Не стать лёгкой мишенью»: в США готовят модернизацию «самолёта Судного дня»
«Остаётся много противоречий»: почему США поставили под угрозу сохранение догово...
Главная / Украина

Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко

01 июня 2018, 20:24  •  125 • Украина
Глава СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировали послов стран G7 о целях и ключевых аспектах операции с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
 
Reuters
 

«Во время встречи проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления», — отмечается в сообщении. 

Грицак и Луценко обратили внимание на то, что «именно выбранная стратегия» позволила не допустить гибели Бабченко, пресечь преступление, а «также полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления».

Было также отмечено, что благодаря этому удалось получить данные о возможных потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».

Ранее Луценко рассказал, что намерен провести встречу с дипломатами G7, на которой, как сообщалось, стороны обсудят ситуацию с Бабченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

125
Источник
Похожие новости
01 июня 2018, 12:09
СМИ: голландские партии призвали расследовать роль Украины в крушении MH17
01 июня 2018, 20:24
Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко
01 июня 2018, 13:54
Вышинский назвал незаконным свой арест на Украине

01 июня 2018, 10:24
Шок и отвращение: Как мир реагирует на инсценировку гибели Бабченко
01 июня 2018, 13:54
Встреча в нормандском формате на уровне глав МИД запланирована на 11 июня
01 июня 2018, 12:09
Минфин не получал обращений от Газпрома из-за попытки ареста активов Nord Stream 2
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
29 мая 2018, 16:09
Киев признал потерю контроля над южными территориями
31 мая 2018, 11:54
Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой
26 мая 2018, 15:09
Дело Собчака для офицера КГБ Путина оказалось важнее Родины?
30 мая 2018, 06:55
Азербайджанский газ уже в Европе! Дни Газпрома сочтены? (Романов Роман)
30 мая 2018, 11:56
Он наносил максимальный урон Кремлю
30 мая 2018, 08:09
Небензя поставил диагноз Киеву на первом за год заседании СБ ООН по Украине
30 мая 2018, 22:24
Тебя поимeли в yши или "глядите, он жив!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.