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Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко
01 июня 2018, 20:24 • 125 • Украина
Глава СБУ Василий Грицак и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировали послов стран G7 о целях и ключевых аспектах операции с журналистом Аркадием Бабченко. Об этом заявили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.
Reuters
«Во время встречи проинформировали о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления», — отмечается в сообщении.
Грицак и Луценко обратили внимание на то, что «именно выбранная стратегия» позволила не допустить гибели Бабченко, пресечь преступление, а «также полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления».
Было также отмечено, что благодаря этому удалось получить данные о возможных потенциальных жертвах, «против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства».
Ранее Луценко рассказал, что намерен провести встречу с дипломатами G7, на которой, как сообщалось, стороны обсудят ситуацию с Бабченко.
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