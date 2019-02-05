Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полномочный представитель уже назначен: В Польше создают армию для защиты своего...
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона ка...
СК России: Бастрыкин познакомился с семьей Арашуковых во время ареста
«Партия войны» боится установления мира»: почему Генпрокуратура Украины возбудил...
Главная / Политика

Глава Ростуризма сам попросился в отставку - СМИ

05 февраля 2019, 22:54  •  64 • Политика
Глава Ростуризма Олег Сафонов был освобожден Дмитрием Медведевым от занимаемой им должности по собственной просьбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
Напомним, что ранее сообщалось, что глава правительства принял решение об увольнении Сафонова после встречи с вице-премьерами. Формулировка, что глава Ростуризма сам принял решение уйти в отставку, содержится в официальном постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.
Отметим также, что, согласно пресс-службе правительства, после ухода Сафонова с должности сам Ростуризм был передан в ведение Министерства экономического развития.
"Освободить Сафонова Олега Петровича от должности руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", - говорится в документе.
Комментируя свое решение, Дмитрий Медведев отметил, что развитие туристической отрасли в России требует предельного внимания к расстановке приоритетов и управлению финансами. Поскольку Минэкономразвития выполняет обе эти функции, то контроль за туризмом и был передан под контроль данного ведомства.
Обо всем этом информирует ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


64
Источник
Похожие новости
05 февраля 2019, 22:54
"Евромайдан, госпереворот, Порошенко": Президенту Украины указали на реальных виновников обнищания украинцев
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
05 февраля 2019, 22:54
За полгода Россия более 19 тысяч раз просила Google удалить контент
Загрузка...
05 февраля 2019, 00:09
Не выходил на связь с 26 января: Полиция Украины объявила в розыск капитана российского "Норда"
05 февраля 2019, 09:54
Курилы - идеальное место для американских ракет - Japan Business Press
05 февраля 2019, 16:24
Нефть, как оружие для "смены режима": Венесуэла переживает санкционный удар США
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
05 февраля 2019, 22:54
"Этот вопрос не рассматривается": ВС России не откажутся от патрона калибра...
05 февраля 2019, 22:54
Украинские стервятники хотят закрыть солнце над Крымом
05 февраля 2019, 22:54
США обещают "своевременно" вывести войска из Сирии и добить "Исламское...
05 февраля 2019, 22:54
Мадуро отказался воспользоваться амнистией Гуайдо по совету Болтона
05 февраля 2019, 22:54
Похищенный в 2012 году британский журналист до сих пор в плену ИГИЛ – Guardian
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
05 февраля 2019, 03:24
"Проспаться перед фотосессией забыл": Фото "брутального" Порошенко насмешило интернет
05 февраля 2019, 09:54
От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
04 февраля 2019, 14:24
Гуманное средство против украинских «москитов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.