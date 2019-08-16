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Глава Роструда рассказал, что изменит для работодателей пенсионная реформа
16 августа 2019, 21:09 • 81 • В мире
Глава Роструда Всеволод Вуколов призвал бизнес и службу занятости позаботиться об образовательных программах для работников предпенсионного возраста.
Люди преклонных лет могут стать неоценимым ресурсом для развития отечественной экономики после того, как планка пенсионного возраста будет поднята вверх. Данную позицию озвучил сегодня глава Роструда Всеволод Вуколов.
По словам чиновника, бизнесу, потенциальных работодателям, а главное, службе занятости следует уже сейчас подумать о развитии специальных образовательных программ для граждан в возрасте от 45 до 50 лет. С помощью подобных программ трудовой ресурс может быть использован наиболее продуктивным образом.
Отметим, что свое заявление глава Роструда сделал во время круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».
Его слова передает ТАСС.
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