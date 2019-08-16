Глава Роструда рассказал, что изменит для работодателей пенсионная реформа

Люди преклонных лет могут стать неоценимым ресурсом для развития отечественной экономики после того, как планка пенсионного возраста будет поднята вверх. Данную позицию озвучил сегодня глава Роструда Всеволод Вуколов.

По словам чиновника, бизнесу, потенциальных работодателям, а главное, службе занятости следует уже сейчас подумать о развитии специальных образовательных программ для граждан в возрасте от 45 до 50 лет. С помощью подобных программ трудовой ресурс может быть использован наиболее продуктивным образом.

«То, что правительство внесло сегодня и обсуждает этот вопрос (пенсионная реформа - прим. ред.), - это в какой-то степени подарок предпринимателям. На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», - сказал Всеволод Вуколов.

Отметим, что свое заявление глава Роструда сделал во время круглого стола «Как реформировать пенсионную систему в интересах устойчивого социально-экономического развития России».

Его слова передает ТАСС.