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Глава Россотрудничества рассказала о работе на Украине и в Прибалтике
06 августа 2018, 16:09 • 83 • Украина
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова в беседе с kp.ru рассказала о работе на Украине и в Прибалтике.
РИА Новости
По её словам, на Украине было сложно работать с самого начала.
«Сейчас стало ещё труднее, но мы прекращать работу не будем. Поменяем немного формат, но все проекты, программы, мероприятия, все люди, которые приходили к нам и работали с нами, так и останутся», — заявила она.
Что касается Прибалтики, то Митрофанова сообщила, что представитель Россотрудничества есть только в Литве — в составе посольства. Отдельные мероприятия в Латвии и Эстонии проводит представитель агентства из Финляндии.
В мае сообщалось, что Россотрудничество пересмотрит формат работы на Украине.
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