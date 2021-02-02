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Глава Росрыболовства лишился статуса замминистра
02 февраля 2021, 18:35 • 88 • Политика
Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков лишился статуса заместителя министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.
«Назначить Шестакова Илью Васильевича руководителем Федерального агентства по рыболовству, освободив его от занимаемой должности», — следует из распоряжения.
Таким образом Шестаков перестал быть замминистра сельского хозяйства РФ, но остался в должности главы Росрыболовства.
Шестаков занял должность замминистра сельского хозяйства РФ в июле 2011 года, а руководителем Росрыболовства стал в январе 2014 года.
Ранее, 22 января, правительство РФ распорядилось освободить от должности руководителя Россвязи Олега Духовницкого.
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