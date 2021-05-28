Глава Росприроднадзора Светлана Радионова высекла мусорную реформу или саму себя?

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила об отсутствии результатов реализации в России мусорной реформы. Оперируя цифрами официальной статистики, глава ведомства говорит о том, как все по-прежнему плохо и неправильно с мусором у нас в стране. Но ведь она же наверняка осознает, что так просто отойти в сторону уже не получится?

Сюжет: Экология

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, оценивая эффективность мусорной реформы, заявила о том, что площадь объектов размещения твердых отходов в России достигла небывалых размеров. Для наглядности катастрофы она привела красивое, но крайне печальное сравнение. В частности, по словам Радионовой, речь идет о площади, по своим размером сопоставимой с Грецией.

В интервью «Известиям» она также констатировала неутешительный и уверенный рост площади объектов твердых коммунальных отходов, которая на сегодняшний день составляет 384 тысячи гектаров. Здесь тоже не обошлось без пространственных сравнений. Радионова вновь продемонстрировала глубокие знания географии, отметив, что российский коммунальный мусор - это как Гонконг или как «полтора Люксембурга».

«Это катастрофа», - такой фразой глава ведомства резюмировала озвученные цифры. Говоря о том, насколько в России стало больше мусора, руководитель Росприроднадзора отметила, что статистика ведомства за прошлый год позволяет говорить об увеличении объема твердых коммунальных отходов на 10-12 %.

Саморазоблачение или взгляд со стороны?

Напомним, недавно вице-премьер Виктории Абрамченко озвучила цифры, которые фактически свидетельствуют о нулевом эффекте мусорной реформы. По ее словам, 90% мусора по-прежнему оседает на полигонах. Примерно о таких же цифрах шла речь несколько лет назад, когда мусорную реформу только запускали.

Комментируя эти данные, Радионова обвинила во всем нехватку мощностей. «Мусорная реформа не достигла эффекта», - заявила чиновница.

Как следует относиться к подобному сообщению? Как саморазоблачению? Особенно если учесть тот факт, что Светлана Радионова работала в Ростехнадзоре с 2010 года, а с 2018 года занимает должность руководителя Росприроднадзора.

Странно, что она именно сейчас решила выступить с подобными заявлениями. Очевидно, что просто так отмежеваться от провала мусорной реформы вряд ли получится. Ведь по факту государство потратило немалые средства, обязало людей в разы больше платить за вывоз ТБО. И после этого глава Росприроднадзора так спокойно говорит, что реформа не имеет результата?

Забавно, что перечисляя причины неэффективности мусорной реформы, Светлана Радионова продолжает перечислять проблемы, которые были в этом вопросе и раньше, но вроде как реформа должна была их решить.

В частности, глава Росприроднадзора говорит об отсутствии в России нормальных сортировочных мощностей. Заявляя о своих многочисленных поездках по России, чиновник говорит о том, что так и не увидела хорошей мусорной сортировки.

«Как правило, она везде ручная - это самый дешевый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2-4% полезных фракций», - сказала Светлана Радионова, добавив, что некоторые сортировочные пункты лишены даже такого необходимого приспособления, как магниты, из-за чего нет возможности производить необходимый подбор железа.

Здесь сразу возникает вопрос - а разве не на решение подобных пробелов должна была быть нацелена мусорная реформа в первую очередь?

Результатов мы не ждали

Кстати, о результатах. Мусорная реформа стартовала три года назад. Логично, что сейчас можно было бы подвести какие-то промежуточные итоги и желательно в положительном ключе.

«Мы его и не ждали в ближайшие два года», - говорит о результате Светлана Радионова, заявляя, что вопрос вообще «не в этом».

По ее мнению, чтобы достичь каких-либо положительных результатов, необходимо ввести полный запрет на мелкий пластик, поскольку «его никто и никогда не соберет».

«Его невозможно собрать», - уверена Радионова, приводя в пример невозможность собрать упаковку от зубочистки, и утверждая, что огромное количество мелкого пластика «останется в земле навечно».

Копейка бизнес бережет

Глава Росприроднадзора уверена, что без жертв со стороны всех участников процесса в вопросе избавления от мусора не получится добиться успеха.

Потребители, например, лишаются пространства на кухне, поскольку там появятся столь необходимые контейнеры для раздельного сбора отходов. А производителям, по мнению Радионовой, придется смириться с потерей части прибыли.

Говоря о регионах, которые наиболее успешно реализуют процесс раздельного сбора мусора, Светлана Радионова привела в пример Москву и Подмосковье, которые, по ее словам, «могут себе это позволить». Вместе с тем глава ведомства отметила, что для реализации подобного в регионах необходимы дополнительные средства, но невозможно создать инфраструктуру только за счет населения, постоянно повышая тарифы. Результатом такой несостыковки как раз и стало то, что реформа просто буксует, уверена чиновник.

Без свалок никуда

Еще одна явная проблема, по словам Радионовой, заключается в том, что именно считается санкционированным полигоном.

Она отметила, что сейчас в России насчитывается около четырехсот пунктов временного накопления (ПВН), где мусор находится до 11 месяцев.

«Это будущие свалки», - говорит Светлана Радионова, отмечая, что в стране порядка 500 свалок, не вошедших в ГРО и в приказ N 303, дающий возможность эксплуатировать свалку.

«Но при этом они официально есть в территориальных схемах. Сейчас на каждую такую свалку я должна выписать протокол и требовать ее закрыть. Только куда мы тогда повезем мусор - вопрос», - пояснила глава ведомства.

Вера в светлое будущее

Стоит отметить, что слишком резких оценок со стороны правительства относительно хода мусорной реформа пока не слышно. Вице-премьер Виктории Абрамченко недавно и вовсе заявила о том, что ход мусорной реформы нельзя считать провальным.

В то же время она констатировала, что по уровню переработки отходов Россия сейчас находится на уровне таких стран как Мексика и Бразилия. При этом она обозначила веру в светлое будущее, которое, по ее слова, наступит в 2030 году, когда России удастся прийти к идеальной модели замкнутого цикла.

И вот тогда, по заверению Виктории Абраменко, все будет идеально сортироваться, перерабатываться и повторно использоваться, а захоронений и вовсе будет меньше , чем сейчас в два раза.

Перспективы отличные, главное, чтобы к этому времени сама мусорная реформа, временно буксующая и не показывающая результатов, по признанию главы Росприроднадзора, не стала захоронением. Дорогостоящим и неэффективным.