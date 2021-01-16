Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
Главная / Политика

Глава Роспотребнадзора назвала главную ошибку массовой вакцинации от COVID-19

16 января 2021, 04:00  •  59 • Политика
Попова заявила о возможности привить от коронавируса 60% населения РФ за год. "Очень хочется поторопиться решить проблему одномоментно, но, наверное, это будет не лучший выход", - отметила глава Роспотребнадзора.
В России в течение года будет привито от коронавируса примерно 60% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На совещании с ведущими эпидемиологами она отметила, что это очень серьёзное достижение.
Попова подчеркнула, что очень важно не поддаваться соблазну провести вакцинацию как можно быстрее. Глава Роспотребнадзора считает, что процесс должен быть организован таким образом, чтобы каждый гражданин России имел возможность привиться до начала осеннего эпидемиологического сезона.
Очень хочется поторопиться решить проблему одномоментно, но, наверное, это будет не лучший выход,
- сказала Попова на совещании.
Напомним, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России стартует уже в понедельник 18 января. Об этом объявил вице-премьер Татьяна Голикова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
15 января 2021, 20:40
Путин на Совбезе подвёл итоги переговоров по Карабаху. Но это оказался не основной вопрос
15 января 2021, 20:40
Набиуллина "наехала" на экосистему Грефа: "Я нигде в мире такого не нашла"
15 января 2021, 22:30
Военный эксперт заявил, что у России не было выхода: "Открытое небо" стало игрой в одни ворота
16 января 2021, 00:20
"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты
16 января 2021, 00:20
"Время битвы!": Американский солдат подогрел версию о вторжении в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2021, 23:25
«Крымская платформа» доведёт до перекрытия поставок дизеля для Украины – эксперт
15 января 2021, 22:30
Военный эксперт заявил, что у России не было выхода: "Открытое небо" стало ...
16 января 2021, 00:20
"Чей Крым?" Подсказку всем украинским журналистам дадут будущие депутаты
16 января 2021, 00:20
"Время битвы!": Американский солдат подогрел версию о вторжении в США
15 января 2021, 22:30
С понедельника - на прививку: Голикова объявила дату начала массовой вакцинации в Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
09 января 2021, 18:55
Демократия в США – всё. Следующий удар нанесут в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.