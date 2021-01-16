Глава Роспотребнадзора назвала главную ошибку массовой вакцинации от COVID-19

В России в течение года будет привито от коронавируса примерно 60% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На совещании с ведущими эпидемиологами она отметила, что это очень серьёзное достижение.

Попова подчеркнула, что очень важно не поддаваться соблазну провести вакцинацию как можно быстрее. Глава Роспотребнадзора считает, что процесс должен быть организован таким образом, чтобы каждый гражданин России имел возможность привиться до начала осеннего эпидемиологического сезона.

Очень хочется поторопиться решить проблему одномоментно, но, наверное, это будет не лучший выход,

- сказала Попова на совещании.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России стартует уже в понедельник 18 января. Об этом объявил вице-премьер Татьяна Голикова.