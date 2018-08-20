Глава Рособоронэкспорта: В 2018 году Россия продала оружие на 7 млрд долларов

Рособоронэкспорт поставил за рубеж продукцию на $7 млрд в 2018 году.

В 2018 году Россия продала за рубеж военную продукцию на 7 миллиардов долларов. Такой информацией 20 августа поделился гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, за этот год компания подписала порядка 600 контрактов на сумму в 9 миллиардов долларов, значительно увеличив свой портфель заказов. На данный момент он составляет ни много ни мало 45 миллиардов долларов.

Михеев отметил, что за счет выставки вооружений «Армия-2018», которая пройдет с 21 по 26 августа, компания рассчитывает еще больше увеличить свой потенциал. В частности, Рособоронэкспорт представит на выставке несколько экспортных военных новинок.