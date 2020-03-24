Глава Роскомнадзора попросил об отставке, Мишустин согласился

На сайте кабмина появилось сообщение об освобождении от должности руководителя Роскомнадзора.

"Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", – сказано в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Жаров собирается возглавить "Газпром-медиа". Новым главой Роскомнадзора может стать нынешний глава Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.

Александр Жаров в течение пяти лет работал пресс-секретарём Министерства здравоохранения России, а с 2004 по 2006 год выполнял обязанности помощника и впоследствии пресс-секретаря премьер-министра Михаила Фрадкова. В течение года Жаров был заместителем генерального директора ВГТРК. В 2008 году его назначили заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Главой Роскомнадзора Жаров стал весной 2012 года.