Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британцев охватила шпиономания: Посол объяснил нежелание Лондона сотрудничать с ...
Либерализм и социализм – антагонисты или братья?
Кнут и пряник: Что Макрон пообещал взбунтовавшейся Франции
Евросоюз ввел персональные санкции за выборы в Донбассе
Главная / В России

Глава Росгвардии хочет отсудить у Навального миллион рублей

11 декабря 2018, 15:24  •  63 • В России

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к Алексею Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он хочет взыскать с него за оскорбления миллион рублей.

"Подзащитный хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений Навального, в том числе "о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - заявил ТАСС адвокат Шота Горгадзе.

При этом адвокат подчеркнул, что полученные от Навального деньги будут переданы в детский дом, над которым шефствует Росгвардия.

Ранее Навальный записал видеообращение, в котором обвинил Росгвардию в коррупции - завышении цен при закупках мясных продуктов для ведомства. В ответ Золотов вызвал Навального боксерскую "дуэль", пообещав сделать из него "сочную отбивную".

Вчера же стало известно, что при подготовке своего "расследования" Навальный воспользовался "компроматом", который распространяли сами мясокомбинаты в борьбе с конкурентами за многомиллиардный тендер на поставку сосисок в Росгвардию. Оказывается, о конфликте интересов ряда предприятий отлично знали не только в Росгвардии. За участниками конкурса по просьбе "гвардейцев" уже наблюдали сотрудники ФСБ России.

Контрразведчики стали свидетелями ситуации, когда за право стать поставщиком Росгвардии, одни предприниматели пытались скомпрометировать других через средства массовой информации.

- Росгвардия заинтересована в полноценной проверке, так как тема ценообразования зазвучала в ряде СМИ не случайно: начался период формирования технических заданий на госзакупки. И есть мнение, что со стороны ряда серьезных коммерческих структур идет давление на Росгвардию, с целью пролоббировать свои интересы, при этом опорочив всех остальных игроков на этом рынке. Это не Навальный кого-то обвиняет, а частный бизнес, - пояснил "КП" источник в Росгвардии.

Можно конечно предположить, что оппозицию использовали для давления на Росгвардию втемную. Но почему-то в это верится с трудом. Ведь речь шла о поставке сосисок на 8 миллиардов рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
10 декабря 2018, 21:24
«Хамское отношение к туристам»: почему сотни россиян не могут вернуться с Хайнаня
11 декабря 2018, 15:24
Владимир Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России
10 декабря 2018, 16:39
Славите бандеровцев? Придется платить по искам их жертв

11 декабря 2018, 15:24
В элитном технополисе Минобороны в Анапе отметили выпускной
11 декабря 2018, 02:24
Два "Белых лебедя" присели на берегу Карибского моря: В Минобороны сообщили о приземлении Ту-160 в Венесуэле
10 декабря 2018, 19:54
«Россия будет свободной. Слава Украине!»: Как российская эмиграция на форуме в Вильнюсе Родину хоронила
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
05 декабря 2018, 18:09
«Теперь смейтесь над своими "героями"»: Чичерина показала истинное лицо ВСУ - фото
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.