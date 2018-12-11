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Глава Росгвардии хочет отсудить у Навального миллион рублей
11 декабря 2018, 15:24 • 63 • В России
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к Алексею Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он хочет взыскать с него за оскорбления миллион рублей.
"Подзащитный хочет, чтобы суд признал не соответствующими действительности ряд утверждений Навального, в том числе "о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - заявил ТАСС адвокат Шота Горгадзе.
При этом адвокат подчеркнул, что полученные от Навального деньги будут переданы в детский дом, над которым шефствует Росгвардия.
Ранее Навальный записал видеообращение, в котором обвинил Росгвардию в коррупции - завышении цен при закупках мясных продуктов для ведомства. В ответ Золотов вызвал Навального боксерскую "дуэль", пообещав сделать из него "сочную отбивную".
Вчера же стало известно, что при подготовке своего "расследования" Навальный воспользовался "компроматом", который распространяли сами мясокомбинаты в борьбе с конкурентами за многомиллиардный тендер на поставку сосисок в Росгвардию. Оказывается, о конфликте интересов ряда предприятий отлично знали не только в Росгвардии. За участниками конкурса по просьбе "гвардейцев" уже наблюдали сотрудники ФСБ России.
Контрразведчики стали свидетелями ситуации, когда за право стать поставщиком Росгвардии, одни предприниматели пытались скомпрометировать других через средства массовой информации.
- Росгвардия заинтересована в полноценной проверке, так как тема ценообразования зазвучала в ряде СМИ не случайно: начался период формирования технических заданий на госзакупки. И есть мнение, что со стороны ряда серьезных коммерческих структур идет давление на Росгвардию, с целью пролоббировать свои интересы, при этом опорочив всех остальных игроков на этом рынке. Это не Навальный кого-то обвиняет, а частный бизнес, - пояснил "КП" источник в Росгвардии.
Можно конечно предположить, что оппозицию использовали для давления на Росгвардию втемную. Но почему-то в это верится с трудом. Ведь речь шла о поставке сосисок на 8 миллиардов рублей.
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