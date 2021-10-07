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Глава "Слуг народа" назвал причину вероятной отставки спикера Верховной рады
07 октября 2021, 11:35 • 223 • Политика
Глава президентской партии Верховной рады "Слуга народа" Александр Корниенко назвал причину вероятной отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.
По словам Корниенко, дело в "политическом лукавстве" Разумкова. Он также добавил, что спикер Рады больше не является членом команды и "не может занимать такую важную должность".
Напомним, что под "политическим лукавством" соратники президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, подразумевают отказ спикера Рады голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука и санкции против неугодных властям телеканалов. Он также не проголосовал за земельную реформу.
Накануне во время рассмотрения вопроса о своём отстранении Разумков заявил о том, что должность для него ничего не значит, а является лишь инструментом.
"Я и без должности смогу реализовывать всё то, что мы обещали в 2019 году", - сказал он, выразив уверенность в том, что в зале хватит людей, которые будут делать так же.
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