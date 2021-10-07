Глава "Слуг народа" назвал причину вероятной отставки спикера Верховной рады

Глава президентской партии Верховной рады "Слуга народа" Александр Корниенко назвал причину вероятной отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

По словам Корниенко, дело в "политическом лукавстве" Разумкова. Он также добавил, что спикер Рады больше не является членом команды и "не может занимать такую важную должность".

Напомним, что под "политическим лукавством" соратники президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, подразумевают отказ спикера Рады голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука и санкции против неугодных властям телеканалов. Он также не проголосовал за земельную реформу.

Накануне во время рассмотрения вопроса о своём отстранении Разумков заявил о том, что должность для него ничего не значит, а является лишь инструментом.

"Я и без должности смогу реализовывать всё то, что мы обещали в 2019 году", - сказал он, выразив уверенность в том, что в зале хватит людей, которые будут делать так же.