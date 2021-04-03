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Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России
03 апреля 2021, 01:05 • 94 • Политика
Рогозин назвал зависимость от иностранного ПО угрозой для национальной безопасности России. Глава "Роскосмоса" анонсировал ряд мер, направленных на решение этой проблемы.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин видит угрозу национальной безопасности в зависимости России от иностранного программного обеспечения. Об этом он заявил на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Для того чтобы противостоять этой угрозе, Рогозин объявил о создании Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования. В неё войдут "Роскосмос", "Росатом", "Ростелеком" и "Газпром нефть".
- приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".
Также там отмечается, что для решения этой проблемы будет разработана так называемая дорожная карта. Речь идёт о комплексе последовательных действий и мер по достижению импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий.
Напомним, что на протяжении последних лет страны Запада, а в особенности США, постоянно вводят всё новые и новые санкции в отношении России. Поэтому вопрос отсутствия зависимости и стимулирования внутреннего производства стоит как никогда остро.
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