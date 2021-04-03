Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России

Рогозин назвал зависимость от иностранного ПО угрозой для национальной безопасности России. Глава "Роскосмоса" анонсировал ряд мер, направленных на решение этой проблемы.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин видит угрозу национальной безопасности в зависимости России от иностранного программного обеспечения. Об этом он заявил на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Для того чтобы противостоять этой угрозе, Рогозин объявил о создании Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования. В неё войдут "Роскосмос", "Росатом", "Ростелеком" и "Газпром нефть".

Зависимость от импортных поставок программного обеспечения является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России,

- приводятся слова Рогозина на сайте "Роскосмоса".

Также там отмечается, что для решения этой проблемы будет разработана так называемая дорожная карта. Речь идёт о комплексе последовательных действий и мер по достижению импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что на протяжении последних лет страны Запада, а в особенности США, постоянно вводят всё новые и новые санкции в отношении России. Поэтому вопрос отсутствия зависимости и стимулирования внутреннего производства стоит как никогда остро.