Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с ...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Главная / Политика

Глава "Роскосмоса" предсказал новые трещины на МКС и предложил кардинальное решение

26 октября 2021, 19:20  •  34 • Политика
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что процесс старения МКС грозит появлением новых трещин. Русская орбитальная станция может стать новой МКС, отметил он.
Истощение ресурса модулей Международной космической станции (МКС) неминуемо приведёт к появлению новых трещин. Такой прогноз дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Речь идёт о физическом износе МКС и недавних инцидентах с появлением дыр и трещин на космической станции. Срок её эксплуатации подходит к концу, однако его планируют продлить. Рогозин не считает это хорошей идеей.
Экипаж будет всё время латать дыры, которые будут появляться в прямом и переносном смысле,
- отметил глава "Роскосмоса" на онлайн-брифинге во вторник, 26 октября.
Он добавил, что решением данной проблемы может стать создание русской орбитальной служебной станции. Она может стать прототипом создания новой МКС с ещё более широким международным участием, подчеркнул Рогозин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





34
Источник
Похожие новости
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
26 октября 2021, 02:25
Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России
26 октября 2021, 00:05
Колонну русских военных попытались взорвать в Сирии
26 октября 2021, 11:45
Смертельное рукопожатие: Экс-разведчик рассказал об убийственном "кольце из России"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 12:30
"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
24 октября 2021, 16:35
Грядет апокалипсис! Нардеп Волошин оценил слова Путина о размещении американских ракет на украинской земле
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 12:40
"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.