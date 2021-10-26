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Глава "Роскосмоса" предсказал новые трещины на МКС и предложил кардинальное решение
26 октября 2021, 19:20 • 34 • Политика
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что процесс старения МКС грозит появлением новых трещин. Русская орбитальная станция может стать новой МКС, отметил он.
Истощение ресурса модулей Международной космической станции (МКС) неминуемо приведёт к появлению новых трещин. Такой прогноз дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Речь идёт о физическом износе МКС и недавних инцидентах с появлением дыр и трещин на космической станции. Срок её эксплуатации подходит к концу, однако его планируют продлить. Рогозин не считает это хорошей идеей.
- отметил глава "Роскосмоса" на онлайн-брифинге во вторник, 26 октября.
Он добавил, что решением данной проблемы может стать создание русской орбитальной служебной станции. Она может стать прототипом создания новой МКС с ещё более широким международным участием, подчеркнул Рогозин.
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