Глава "Оператора ГТС Украины" допустил прекращение транзита газа из России. Забавно, что ещё до прекращения транзита он успел выдвинуть обвинения Москве.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через территорию Украины. По крайней мере, он не исключает подобной возможности. Это при том, что Россия не просто обещает сохранить транзит, но и перевыполняет свои обязательства.

Сергей Макогон заявляет, что прекращение транзита газа "политический вопрос, а не экономический". С его точки зрения давление на Украину в последние месяцы усиливается, а значит решения могут быть разными. Что значит давление усиливается? Макогон приводит в пример следующее:

"Это и прекращение экспорта энергетического угля в Украину из России, и стягивание войск на границу, и блокирование экспорта угля из Казахстана".

В завершение автор этой удивительной позиции добавил, что с прекращением транзита газа через Украину "будут сброшены все маски", а значит Россия проявит "ничем не обоснованную агрессию." Заявления прозвучали в интервью изданию "БизнесЦензор".

Даже если мы уберём сам факт исполнения Россией обязательств перед Украиной и европейскими партнёрами, заявление Макогона всё равно выглядит странным. Агрессия, если её представить себе, прямо скажем, обоснованная. Ведь официальные Киев убивает русских в Донбассе. А буквально вчера мы наблюдали провокацию с кораблём "Донбасс" в Керченском проливе. Не говоря уже о системной работе Киева по требованию ввести санкции против России по любым надуманным причинам.