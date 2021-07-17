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Глава "Нафтогаза" заявил об "альтернативных" итогах переговоров с Меркель по "Северному потоку - 2"

17 июля 2021, 10:30  •  208 • Украина

Глава компании "Нафтогаз" дал свою версию итогов переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он убежден, что Киев смог убедить руководство ФРГ в опасности трубопровода "Северный поток - 2". Однако с ним не согласны политики и эксперты, которые увидели полный провал переговоров.

Руководитель компании "Нафтогаз" Юрий Витренко дал "альтернативные" результаты переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он считает, что Украине удалось добиться успеха и донести свою позицию: убедить канцлера Германии в опасности строительства "Северный поток - 2".

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".

Якобы после разговора с Зеленским Меркель "изменила" свою точку зрения на проект и увидела, что он реально угрожает безопасности Киева. Зеленский пытался доказать, что даже "легкие решения" - продление транзитного контракта между Россией и Украиной на десять лет - все равно таят в себе опасность для Украины.

Витренко продолжает верить в то, что "Северный поток - 2" никогда не заработает.

Напомним, что по итогам встречи с Ангелой Меркель Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить гарантии "нормального газоснабжения" в следующие 10-15 лет после того, как будет запущен газопровод "Северный поток - 2". Ранее пресс-секретарь Зеленского отметил, что президент Украины на встрече с канцлером Меркель будет добиваться отмены проекта.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Меркель в сдаче Украины из-за интересов России. Он убежден, что переговоры потерпели фиаско.

Все его усилия Владимира Зеленского оказались безрезультатными.

"А не принесли результатов потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов всё-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", - заметил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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