Глава "Нафтогаза" в США угрожал началом "полномасштабной войны"

Поводом для подобных высказываний Юрия Витренко стал проект "Северный поток - 2", который уже близится к завершению.

Отказ США вводить санкции против газопровода в Незалежной восприняли негативно. Так, президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью заявил, что для него это решение Вашингтона было неожиданностью.

Однако на одной риторике Незалежная не остановилась. Как выяснил Bloomberg, глава "Нафтогаза" лично пытался убедить американских законодателей ввести рестрикции против проекта.

Юрий Витренко побывал в Вашингтоне, где попытался убедить местных законодателей принять новые меры против газопровода. По его словам, в случае завершения проект может негативно сказаться на прозападном настрое во многих странах Восточной Европы, а также и на Украине.

При этом худший вариант, по мнению Витренко, грозит риском "полномасштабной войны".

"Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран", - посетовал глава "Нафтогаза".